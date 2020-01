Nadal commence fort, Karlovic gagne à près de 41 ans

Sans pluie qui a interrompu le jeu cette fois-ci, ce fut une énorme journée de tennis à l’Open d’Australie avec 51 matchs masculins. Huit matches féminins ont dû être reportés en raison de l’heure tardive, mais le premier tour des hommes est maintenant terminé. Qui a impressionné et qui a floppé le deuxième jour de l’action du tableau principal?

Résumé de l’Open d’Australie de la deuxième journée des hommes

De bons efforts

Marin Cilic, non classé en Slam pour la première fois en six ans, a eu une victoire plus facile que prévu sur Corentin Moutet. Le Français avait atteint la finale à Doha il y a deux semaines et devait en faire un match très serré. Mais c’est le champion de l’US Open 2014 qui a remporté plus de 80% des points sur son propre service et s’est cassé une seule fois dans une victoire 6-3 6-2 6-4.

Bien qu’il n’ait remporté qu’un seul match en dur sur le circuit, Hugo Dellien a joué bien mieux que beaucoup ne l’attendaient et n’a pas donné au monde. 1 Rafael Nadal un assez bon combat. Le résultat 6-2 6-3 6-0 ne signifie rien du tout, mais disons simplement que les quatre premiers matchs du match ont duré plus d’une demi-heure. Pourtant, Nadal a très bien joué pour surmonter le défi.

Ivo Karlovic, qui a eu 41 ans en un mois environ, a été absolument brillant dans son renvoi de Vasek Pospisil. Malgré seulement (pour ses standards) des 14 as, le Croate a joué un match très solide depuis la ligne de fond. Il a sauvé le seul point de rupture face et a remporté 89% (58/65) des points sur sa première livraison.

Andreas Seppi surperforme une fois de plus en Australie. L’Italien fait toujours bien Down Down, atteignant le quatrième tour dans 4 des 7 dernières apparitions, culminant en 2015 lorsqu’il a battu Roger Federer au troisième tour. Seppi a battu le jeune et prometteur Miomir Kecmanovic dans une performance sans faute.

Déceptions

Felix Auger-Aliassime est tombé sur le premier obstacle, perdant contre Ernests Gulbis en quatre sets. Le Letton a beaucoup lutté avec sa conversion de points de rupture mais a réussi à rester calme tout au long du match pour vaincre le jeune relativement inexpérimenté. Auger-Aliassime doit être déçu compte tenu de sa belle performance à Adélaïde la semaine dernière.

Reilly Opelka a conduit Fabio Fognini à deux sets à aimer quand la pluie est tombée lundi. Mais le lendemain, le match est allé dans une direction complètement différente. L’Italien est sorti avec une énergie retrouvée et a produit un grand retour pour remporter le match dans le bris d’égalité décisif.

Match du jour

Il n’y a pas de gagnant clair, mais Andrey Rublev défaite Christopher O’Connell ont vu deux joueurs en forme s’attaquer et aligner leur jeu en même temps. Rublev est maintenant sur une séquence de 13 victoires consécutives, après des titres consécutifs à Adélaïde et à Doha et quatre victoires en simple à la finale de la Coupe Davis. O’Connell a dominé les tournées ITF et Challenger en 2019 et en se basant sur sa performance ici, il peut aussi être une force dangereuse au sommet. L’Australien a culminé dans le deuxième set car son attaque implacable était trop pour Rublev. Mais c’est le Russe qui a repris le contrôle et a été le meilleur joueur sur les gros points dans les deux sets suivants, prenant le match 6-3 0-6 6-4 7-6.