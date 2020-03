Nadal dévoile son calendrier 2020

Parmi toutes les incertitudes causées par la situation des coronavirus, Raphael Nadal Il voulait jeter un peu de lumière dans l’obscurité et partager avec tous ses disciples ce qui, semble-t-il, aurait été son calendrier plein de cette 2020. Le Majorquin n’a inclus l’Indian Wells Masters 1000 dans sa feuille de route pendant ce mois de mars, ne participant pas à Miami, tandis que son annonce de la deuxième partie de la saison est déroutante: elle ne comprend qu’après Wimbledon le Jeux Olympiques (déjà annulés), Us Open et Shanghai Masters 1000. C’est peut-être un calendrier qui suit le report de Roland Garros pour septembre, mais le majorquin n’a pas expliqué plus en quoi serait un chemin sans le Toronto Masters 1000 (où il a été champion en 2018) et Cincinnati.

