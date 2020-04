Nadal envoie un message de soutien aux enseignants et aux étudiants de son académie

Le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal a envoyé un message de soutien aux étudiants et professeurs de son académie de Manacor -Rafa Nadal International School- dans lequel il les remercie pour l’effort qu’ils déploient pour se conformer au contenu de l’année scolaire, malgré le confinement lié par la crise sanitaire du COVID 19.

Les étudiants suivent des cours virtuels dispensés par des professeurs de l’académie située dans les installations de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

«Ce sont des moments difficiles pour tout ce qui se passe, non seulement dans notre pays mais dans le monde, mais nous devons nous adapter et je tiens à vous féliciter parce que vous respectez toutes les instructions de vos professeurs & rdquor;, Souligne Nadal dans le message envoyé via les réseaux sociaux.

“Je sais que vous faites votre travail & rdquor;, raconte aux élèves le numéro deux du tennis au monde. Il souligne qu’il est «très important & rdquor; que l’année universitaire “ne soit pas manquée”, et les exhorte à “Profitez-en pleinement & rdquor ;.

Nadal envoie également un message de soutien aux parents, qui “Vous soutenez vos enfants dans cette situation exceptionnelle & rdquor;, souligne.

Le joueur de tennis majorquin, vainqueur de 19 titres du Grand Chelem, termine son message en remerciant les professeurs pour «professionnalisme & rdquor; qu’ils manifestent dans des situations «tellement perplexes», et qu’en même temps «ils nous font apprendre au jour le jour», dit-il.

Nadal est confiné à sa résidence à Porto Cristo (Majorque) avec sa femme, Mery Perelló, et a envoyé plusieurs vidéos avec un message de solidarité face à la pandémie de coronavirus.

