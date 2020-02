Nadal est déjà au Koweït pour inaugurer son Académie

Rafa Nadal Il a quitté l’Australie avec la tristesse d’être tombé en quart de finale devant Dominic Thiem, mais sachant qu’un moment très important pour lui et toute sa famille approchait.

01/02/2020 à 16:50

CET

SPORT.ES

Le joueur de tennis majorquin s’est rendu au Koweït où il a une grande date, et dans ce cas ce n’est pas dans une compétition de tennis mais avec une inauguration importante.

Mercredi 5 février prochain, ce sera la date tant attendue pour le coup d’envoi la deuxième Rafa Nadal Academy, qui a été construit dans le pays arabe.

Le joueur de tennis majorquin est déjà dans la capitale, profitant de quelques jours de repos et inspectant que tout est en ordre dans sa nouvelle académie dans les installations de laquelle il y aura 16 pistes (huit d’entre elles couvertes et huit autres à l’extérieur), un stade extérieur avec une capacité de 1 500 personnes et le complexe complète un pavillon couvert polyvalent pouvant accueillir 5 000 spectateurs.

Les protagonistes de la journée d’ouverture seront les leurs Nadal et son ami David Ferrer, qui vous accompagnera sur la piste dans l’exposition qui sera offerte à tous les participants à l’ouverture des installations.

.