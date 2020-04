Nadal est très encourageant en ces temps difficiles

“Allez!” Alors fini Rafa Nadal votre message d’encouragement à tous aujourd’hui. À partir d’une cassette dans laquelle il s’exerce à la maison, l’espagnol a été enregistré pour envoyer un message à tous ses partisans et à tous ceux qui sont confinés en ces jours difficiles pour la grande majorité de la population mondiale. Le numéro 2 mondial en a profité pour essayer d’encourager et d’être plus positif que jamais.

Vous devez remonter le moral et continuer !!!! ———— #yomequedoencasa # iorestoacasa # istayhome #jerestechezmoi pic.twitter.com/3uX6pc4ubo

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 2 avril 2020

