Nadal et Federer en vedette dans une vidéo hilarante pour promouvoir Match for Africa

Roger Federer et Rafael Nadal ont une fois de plus démontré leur magnifique relation dans une vidéo promotionnelle du Match pour l’Afrique 6 qui vous rencontrera au Cap le 7 février. Le rendez-vous a suscité de grandes attentes et les deux joueurs ont voulu revivre la célèbre vidéo d’il y a dix ans dans laquelle tous deux étaient en proie à des rires qui les empêchaient de parler. C’est vraiment amusant de voir les deux grandes figures du tennis se regarder dans cette vidéo et rire à nouveau. Cette fois, ils sont capables de prononcer, à peine, le message promotionnel.

