Nadal et Federer, les deux ＇top 10＇ les plus contrôlés en 2019

Ils ne sont pas seulement deux des meilleurs joueurs de tous les temps et aujourd’hui avec la permission de Novak Djokovic. Non seulement ils ont joué dans l’une des rivalités les plus épiques de ce sport. Non seulement ils ajoutent 39 titres du Grand Chelem entre les deux. Sont également les deux joueurs les plus «contrôlés» de l’élite du tennis masculin.

Ceci est confirmé par le rapport publié par le Fédération Internationale de Tennis (ITF) dans laquelle les contrôles antidopage effectués par l’Agence mondiale antidopage en 2019 sont détaillés, soit lors des différents tournois de l’année tels que les quatre Grands Chelems, soit en dehors d’eux. Tellement Rafa Nadal comme Roger Federer Ils ont subi un total de 29, soit un tous les 12 jours et demi.

Le Manacorí et le Suisse sont tous deux les deux joueurs du «top 10» avec un plus grand nombre de tests effectués. «Nole»Reste à 24 ans tandis que le Russe Daniil Medvedev, la grande sensation de l’année pour son émergence parmi les meilleurs, a été soumise à un total de 19. Oui, Rafa C’est lui qui a eu le plus de temps pour passer les contrôles en compétition (12).

La grande majorité des contrôles ont été effectués à l’aide d’échantillons d’urine et il n’y a eu que 34 analyses de sang pendant les tournois la saison dernière. Tous avec préavis. Hors des pistes, il a atteint 583. Bien sûr, Tous ces chiffres ne comprennent pas les contrôles supplémentaires effectués par les différentes organisations nationales antidopage (ONAD).

LE CAS FEMELLE

L’Espagnol, numéro 16 actuel et meilleur représentant de l ’« Armada »dans le classement WTA, a passé un total de 24 contrôles, dont sept en compétition. Le canari Carla Suarez passé 21 au total tout en Aliona Bolsova, qui a atteint les huitièmes de finale dans le passé Roland Garros, a accumulé cinq contrôles, tous en compétition. Le numéro un mondial actuel, «Ash» Barty, a également atteint 29 Nadal et Federer.

