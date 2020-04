Nadal et la vidéo révélatrice de sa première victoire à Monte-Carlo

Un jour comme il y a 17 ans, il s’est passé quelque chose de nouveau, mais même les plus optimistes ne pouvaient pas penser que ce serait le début d’une trajectoire simplement historique. Cette semaine, nous avons examiné l’idylle sans précédent qui maintient Raphael Nadal avec le tournoi Monte Carlo et il vaut la peine de se rappeler comment tout a commencé. C’était lors de l’édition 2003, lors d’un premier tour contre Karol Kucera, qui était à l’époque 49 dans le classement ATP. Situés sur une petite piste et dans la séance de l’après-midi, l’espagnol et le slovaque ont été mesurés dans un duel où il n’y avait pas de couleur et où l’on pouvait déjà voir les caractéristiques d’un Nadal qui a évolué de manière impressionnante. 6-1 6-2 était le résultat final de cette première rencontre des 71 gagnés par les Espagnols en Principauté.

