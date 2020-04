Nadal et son don spécial pour lutter contre le coronavirus

Raphael Nadal Il continue de montrer son côté le plus solidaire et le plus engagé sur le plan social. L’Espagnol joue un rôle actif dans la lutte contre le coronavirus et après avoir lancé une initiative de collecte de fonds, il a souhaité rejoindre celle initiée par l’ACB, qui consiste à vendre aux enchères des objets liés au sport pour allouer le produit à la bataille contre la pandémie. Les Baléares ont révélé qu’il allait mettre aux enchères le maillot, ou l’un d’eux, avec lequel il avait remporté Roland-Garros 2019.

Voici ma contribution à l’initiative de l’ACB. Je leur donne un précieux objet – et ils ont cette bonne initiative au sein de #TheBestAssistance pour #OurBestVictory ———- @ acbcom —- # CruzRojaResponde # NuestraMejorVictoria

Et ce qui a été dit, pour égayer !! # yomequedoencasa pic.twitter.com/cZKAgjYqyy

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 8 avril 2020

