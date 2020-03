Nadal et une statistique qui ne vous laissera pas indifférent

Dans un match de tennis, il y a de nombreux moments importants. Non seulement dans un match: également dans un set et même dans un seul match. Vous savez, si le tennis se caractérise par deux choses, c’est surtout parce que c’est un sport extrêmement mental et qu’à plusieurs reprises il décide pour la plupart détail minimal. Parmi tous ces moments qui marquent le destin d’un duel, les situations de diable Ils sont particulièrement concluants. Ils en disent long sur la façon dont un joueur fait face à un marqueur égalisé, les nerfs qu’il a quand il est sur le point de se briser et, surtout, peuvent être la cause d’une dynamique changeante.

C’est dans des matchs si serrés que les grandes forces émergent au niveau mental du circuit, surtout et comme le reflète cette statistique, quand c’est toi qui reste et, par conséquent, ne peux pas faire pression du premier coup, le service. Non seulement vous devez vous reposer pour pouvoir signer à deux reprises la pause de service tant attendue, mais aussi pour résister mentalement à la pression d’avoir une balle de pause. L’ATP a publié ces derniers jours un nouvel épisode de ceux dans lesquels les statistiques dévoilent les compétences de l’ensemble du circuit, et dans ce cas en particulier, il y a un joueur de tennis qui prend le chat à l’eau.

Et comme beaucoup pourraient le prévoir, il est Raphael Nadal le meilleur au moment de briser le service est arrivé à la situation diable. Les données reflètent comment le tennis de Rafa supporte les situations de pression, s’écoule lorsque le jeu est serré et ignore les bombes rivales. Nadal est capable de faire la pause dans le 41,39% d’occasions dans lesquelles le jeu est étendu au même, les données étant particulièrement exagérées lorsque nous parlons de cassures dans l’argile. Là, dans le grand jardin de Nadal, les chiffres ne trompent personne: le majorquin est passé à plus de 50% le nombre de pauses au cours de quatre des cinq dernières années, atteignant 52% des pauses en 2018.

En prenant cette chronologie comme paramètre, il est Andy Murray qui est juste derrière Nadal, étant également le seul joueur capable de surmonter la barrière de 40% des ruptures (bien que très petit, avec 40,38%), menant également les statistiques dans cette magique 2016 où il a terminé en tant que numéro un mondial (cette saison, le joueur écossais affichait une moyenne négligeable de 43,86%). Novak Djokovic Il est en troisième position de ces données, mais il est loin des deux leaders: le Serbe casse le service de son adversaire à 36,62% lorsque le jeu passe à égalité.

Bien que la taille de leurs échantillons soit loin du nombre d’occasions où Nadal, Murray et Djokovic ont atteint le diable au service de leur rival, deux noms sont creusés dans la liste de manière plus que méritoire. D’un côté, Cristian Garín Il est quatrième avec 36,25% de ruptures, un moyen de garantir sa magnifique remontée du classement grâce aux statistiques. D’un autre côté, Yoshihito Nishioka Il se dit aussi présent, avec 35,14% de ruptures et, surtout, un fait spectaculaire: au cours des cinq dernières années, c’est lui qui a le record de ruptures en une seule saison, atteignant un spectaculaire 48,84% en 2017. Pour certains, ce n’est rien de plus que des chiffres, mais les statistiques aident à comprendre pourquoi mentalement chaque joueur est là où il est. Et dans cette section, Nadal est le roi incontesté.

