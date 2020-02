Nadal fait ses débuts à Acapulco à Dubaï

Rafa Nadal revient sur le ring. Après un mois de février avec quelques jours de repos ainsi que quelques matchs d’exhibition contre Ferrer et Federer au Koweït et en Afrique du Sud, respectivement, les baléares commencent leur voyage à Acapulco. Il le fera ce soir, à l’aube espagnole, devant Pablo Andújar. Son compatriote sera la première pierre sur la route à la recherche de sa troisième couronne du tournoi, la première sur le terrain dur. Si vous rééditez les titres levés en 2005 et 2013 et Novak Djokovic n’atteint pas les demi-finales à Dubaï, Nadal récupérera le numéro un.

25/02/2020 à 08:14

CET

Roger Payró

Les deux concours distribuent 500 points et sont antérieurs aux 1000 premiers Masters de la saison, celui d’Indian Wells. Rafa n’aura pas de facilité à revenir occuper la première position du classement. «Nole» a déjà fait ses débuts à Dubaï et l’a fait en dévastant le tunisien Malek Jaziri, numéro 260, pour une nette 6-1 et 6-2 en seulement une heure. Au deuxième tour, il rencontrera les Allemands Philipp Kohlschreiber.

Au-delà des performances de Novak, la formule pour que Manacor soit à nouveau numéro un a encore besoin du titre au Mexique. Nadal les verra au premier tour avec Andújar, l’actuel numéro 54 de l’ATP. Sa dernière confrontation date de l’Open de Rio de Janeiro 2014, avec une victoire pour les Baléares 2-6, 6-3 et 7-6 (10). Le Cuenca n’a jamais gagné Rafa, car il a succombé dans ses deux autres précédents au Masters 1000 de Madrid 2013 (6-0, 6-4) et au premier tour de Roland Garros 2011 (7-5, 6-3 et 7-6 (4)).

