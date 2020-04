Nadal: “Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne peut pas jouer quand les gens vont travailler”

Le joueur de tennis espagnol Rafa Nadal reconnu que ne comprend pas “très bien” qu’ils ne peuvent pas jouer au tennis pendant la pandémie de coronavirus alors que “les gens vont travailler“Bien qu’il ait également affirmé comprendre la manière compliquée d’agir du gouvernement dans une” situation sans précédent “, et a exigé être “unis et chercher des solutions pour que les gens souffrent le moins possible”.

“Je ne comprends pas très bien pourquoi nous ne pouvons pas jouer au tennis alors que beaucoup de gens vont travailler et plus dans ce sport où nous maintenons une grande distance de sécurité avec un de chaque côté de la piste, mais je comprends que la situation est très critique et que le gouvernement est submergé par une situation sans précédent et la dernière chose à laquelle il pense est de savoir qui peut s’entraîner “, a déclaré Nadal lors d’une émission en direct sur son profil officiel ‘Instagram’.

Les Baléares ont indiqué qu’il ne “jouait pas au tennis” à ce moment de l’accouchement. “Je n’ai pas la moindre idée à la maison, ça me manque un peu. De l’Académie, ils m’ont envoyé des machines et je suis ma routine quotidienne parce que je pense qu’il est important d’avoir la tête et le corps éveillés, et c’est ce que j’essaie à tout moment “, a-t-il déclaré.

Le numéro deux mondial a été interrogé sur ce qu’il aimerait faire à l’avenir et a précisé que son désir était de “continuer à jouer au tennis pour l’instant”. “C’est ce que je veux aujourd’hui et la réalité est que j’ai hâte de revenir sur le circuit”, a-t-il reconnu.

“Pour l’avenir, j’ai beaucoup de choses en tête comme voyager parce que J’ai beaucoup voyagé, mais je ne connais pas beaucoup d’endroitsJ’ai l’Académie et la Fondation, qui vont être une partie très, très importante de mon avenir et je veux être plus au courant de ces projets que maintenant “, a ajouté celui de Manacor.

Le vainqueur à douze reprises de Roland Garros a rappelé que maintenant “est un temps de responsabilité car il sera difficile de rejouer à court terme. “” Mais nous sommes convaincus qu’à notre retour, tout se passera bien “”, a-t-il déclaré.

Concernant sa motivation, Nadal a souligné qu’il est “très facile à comprendre”. “Je me sens très chanceux pour les expériences que j’ai pu vivre grâce au tennis et je veux sincèrement continuer à faire les choses que j’aime. Peu m’importe si j’obtiens beaucoup de choses ou pas, j’aime jouer au tennis, à la compétition. Je dois être prêt quand nous jouerons à nouveau “, a-t-il souligné.

Il a également parlé rivaux de son enfance comme Andy Murray, Richard Gasquet ou Jo-Wilfried Tsonga, avec qui il a partagé des “moments inoubliables” et avec qui il s’est “beaucoup amusé”. “C’est formidable d’être ensemble sur le circuit maintenant parce que nous avons réalisé nos rêves”, a-t-il avoué.

Nadal a insisté sur le fait qu’au cours des deux premières semaines de l’accouchement, il était “difficile de comprendre ce qui se passait” et que Il a eu du mal à rester “positif en regardant les nouvelles et avec des gens qui souffrent tellement”, bien que maintenant il soit beaucoup “plus positif” et collabore à des actions pour aider à travers sa Fondation ou avec l’initiative qu’il a promue avec Pau Gasol de collaborer avec la Croix-Rouge.

De même, il reste “en contact avec les 85 garçons et 70 travailleurs” qui sont restés confinés à leur Académie. “Je suis très fier de tout le monde, avoir le soin et l’attention de ces travailleurs les aidera à traverser une période vraiment difficile. Mon conseil pour eux est d’essayer de maintenir la discipline et la passion. Ils ne peuvent pas faire leur vie normale, mais ils sont un peu mieux car ils sont à l’intérieur de l’Académie et peuvent partager ces moments avec des amis “, a-t-il prévenu.

“Soyez unis”

“Il est difficile de voir combien de familles perdent un membre et ne peuvent pas dire au revoirJe ne peux pas imaginer à quel point c’est dur, donc tout mon soutien pour eux tous et aussi pour ceux qui perdent leur emploi et les toilettes “, a déclaré le joueur de tennis espagnol.

“Nous continuerons de souffrir à l’avenir et Ce sera une période très difficile pour de nombreuses familles et il est temps de s’unir et de chercher des solutions afin que les gens souffrent le moins possible. Nous allons penser que les choses vont s’améliorer dès que possible, j’espère que ce sera le cas “, a-t-il ajouté.

