Nadal jouera le double à Indian Wells

Il est connu de tous que le tournoi de Puits indiens Il attire généralement les meilleurs joueurs du monde pour une éventuelle participation à la table des doubles. Cette année, le tournoi californien n’est pas loin derrière et a confirmé la présence de Rafa Nadal, qui formera une paire avec Marc Lopez, qui est récemment revenu sur les pistes d’Acapulco (perdu avec Feliciano López au premier tour). Le couple sait déjà ce que c’est que de gagner dans le désert, car ils sont deux fois champions du titre: en 2010, ils se sont levés avec lui après avoir vaincu Nestor et Zimonjic, tandis qu’en 2012, ils ont revalidé le sceptre en remportant Querrey et Isner. D’un autre côté, Novak Djokovic Il sera également dans l’épreuve américaine, formant des doubles avec son compatriote Viktor Troicki

.