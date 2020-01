Nadal ne peut pas avec Djokovic et forcer les doubles finaux

Le joueur de tennis des Baléares Raphael Nadal succombé 6-2 et 7-6 (4) contre le Serbe Novak Djokovic Dans le deuxième match de la finale de la Coupe ATP et le titre devra être décidé avec le match de double, dans lequel les deux joueurs joueront probablement à nouveau.

01/12/2020 à 13:21

CET

SPORT.es

Sur la piste de la Ken Rosewall Arena, à l’intérieur du parc olympique de Sydney, Nadal a été vaincu après un duel de qualité et qui a duré 1 heure et 56 minutes. Ainsi, le leader du classement mondial n’a pas pu égaler le titre ou suivre le bon chemin de Castellón Roberto Bautista, qui avait atteint le premier point de l’égalité en battant 7-5 et 6-1 a Dusan Lajovic.

La survie L’équipe serbe était, pour cette raison, entre les mains d’un Djokovic qui a une valeur ajoutée dans son idylle avec les pistes australiennes. Leurs grandes saisons commencent généralement très tôt chaque année, optant toujours pour la couronne de Melbourne pour effrayer le premier Grand Chelem.

Il n’était donc pas surprenant que, pour commencer son voyage dans cette nouvelle et nouvelle finale, Nole casse le premier virage de service opposé. Près de 10 minutes de jeu ont permis à Manacor de céder 1-0, un set qui a immédiatement consolidé les Balkans pour prendre la tête (3-1) et continuer de troubler le reste.

Nadal a sauvé deux balles de rupture dans le cinquième match, mais il n’a pas empêché le septième de tomber du côté rival (5-2). En blanc, Djokovic Il a fermé la première manche en sa faveur et a involontairement donné une touche d’attention aux Baléares, qui ont dû gravir des marches d’intensité à la recherche du retour.

Utilisé pour de nombreuses batailles d’un tel calibre, Nadal il l’a donc interprété pour résoudre sans charges chaque changement de service. Devant, le joueur de Belgrade a fait de même jusqu’à ce qu’il atteigne le sixième match, levé cinq balles de rupture à un adversaire déjà enhardi.

Peu de temps après, les tables ont changé et c’était Nadal qui empêché la rupture de Djokovic avec 5-5 et 15-40. Beaucoup de talent a été vu par les deux, et les tribunes étaient reconnaissantes que le plateau ait besoin d’une mort subite. Le Balkan s’est alors effondré, bien qu’il ait récupéré la cadence dans le coup et dévasté surtout avec ses revers, amorçant le 7-4 dans ledit tie-break.

