Nadal: “Nous ne sommes pas seuls Roger, Novak et moi dans le groupe WhatsApp”

Il y a quelques jours, la nouvelle a sauté aux yeux que le Big3 partage un groupe WhatsApp et bientôt tous les fans ont élucidé ce dont on parlait et ont souligné la bonne relation entre eux. Raphael Nadal sorti de cette rumeur et voulait clarifier les informations. “Nous ne sommes pas seulement tous les trois. C’est un groupe du Players Council pour nous tenir informés de tout ce qui se passe et qui nous touche tous. Nous ne parlons pas tous les jours. Pour nous parler en cas de nous féliciter pour quelque chose ou de traiter un problème spécifique , nous le faisons pour le privé, pas pour ce groupe “, a commenté TennisActu.

