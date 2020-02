Nadal parle de sa relation avec Federer et Djokovic

Rafa Nadal, Qui a ouvert hier une nouvelle ‘Rafa Nadal Academy’ au Koweït, a parlé quelques heures avant son départ pour l’Afrique du Sud, où il jouera un match de charité contre les Suisses Roger Federer, à propos de sa relation avec le joueur de tennis suisse et son autre partenaire dans le «Big Three», le Serbe Novak Djokovic. “C’est comme tout dans la vie; on a plus d’affinité avec certains qu’avec d’autres. Pas moi: tout le monde. Mais j’ai eu la chance tout au long de ma carrière que dans chaque tournoi j’arrive aux vestiaires, je vois mes coéquipiers; et peu J’ai cherché des problèmes, je n’ai jamais eu le sentiment de ne pas en vouloir, j’arrive au vestiaire, je vois des collègues avec qui on partage beaucoup de choses, et ça me fait plaisir de pouvoir les saluer, de pouvoir partager des opinions … et la réalité des moments qui nous vivons ensemble. “

02/06/2020

Agir à 12:20

CET

EFE

Nadal Il a ajouté qu’au fil des années, la rivalité est encore plus saine: «Quand vous êtes plus jeune, vous prenez l’extrême rivalité et compétitivité. Lorsque vous êtes un peu plus âgé, l’illusion de gagner et d’obtenir des choses est la même; mais vous savez que ce qui se passe en dehors de la piste n’a pas un grand impact sur ce qui va se passer à l’intérieur de la piste. Heureusement, parmi nous, la relation est bonne; Et, la plupart du temps que nous avons partagé sur le circuit, ça a été bien. Avec Novak et Roger, et avec Andy Murray; avec nous tous qui avons eu une rivalité plus «vive», si vous pouvez le dire; Maintenant, c’est plus latent. Et les choses que nous faisons le montrent. “

Manacorí a été interrogé sur la question de savoir si, dans le cas d’avoir des enfants un jour, il souhaiterait qu’ils soient des athlètes: “J’aimerais que vous pratiquiez des sports, ce qu’ils voulaient. Je pense que le sport … pas tout, évidemment; mais il y a beaucoup de sports qui aident à grandir avec certains valeurs adéquates de compagnie, d’effort, de respect. Oui, je serais ravi d’être en quelque sorte des athlètes. Je ne dis pas de professionnels; mais qu’ils avaient l’esprit d’être des athlètes. “

.