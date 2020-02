Nadal prédit un match difficile contre Dimitrov en demi-finale d’Ac

L’Espagnol Raphael Nadal, deuxième du classement ATP, a prédit ce vendredi que le duel contre le Bulgare Grigor Dimitrov ce sera difficile, mais vous êtes prêt à chercher la passe finale dans le Mexican Open basé à Acapulco.

“Ce sera un match difficile, il vient avec des sentiments positifs; il a remporté l’un des meilleurs au monde (Stan Wawrinka) qui est en demi-finale avec un bon feeling. J’ai hâte à un beau match à jouer et à combattre, je suis prêt à décoller ce dont j’ai besoin et essayer d’atteindre la finale “, a-t-il déclaré.

Nadal a gagné à l’aube vendredi 6-2 et 6-1 sud-coréen Soonwoo Kwon dans une rencontre où Manacor a sauvé neuf points de rupture et a gagné avec ses meilleurs coups aux moments décisifs.

Nadal a qualifié Dimitrov, 22 du classement mondial, en tant que joueur de grand physique, de bon service, de bonne conduite et de changements de rythme réussis.

“Il est très complet, avec une bonne volée et est capable de prendre des coups de poing dans des positions compliquées. Je devrai jouer à un niveau élevé pour avoir des chances de gagner, j’espère être entraîné”, a-t-il déclaré.

Nadal a reconnu que ce vendredi, le duel se déroulera entre deux joueurs qui se connaissent beaucoup et ne peuvent pas parler d’une stratégie particulière.

“Je vais essayer de bien faire ce que je sais faire; on peut avoir un plan mais on se connaît. Quiconque est capable d’exécuter son jeu et que ses vertus et défauts sont moindres aura plus de chances de gagner”, a-t-il déclaré.

Nadal a affronté Dimitrov 13 fois avec 12 victoires, dont cinq d’affilée depuis que le Bulgare l’a battu à Bâle en 2015.

L’Espagnol a refusé de parler de son expérience à Acapulco car le tournoi ne s’est pas terminé, mais il a reconnu qu’il était sur la bonne voie car après des semaines sans compétition, il a repris confiance. “C’est le plus difficile contre les meilleurs joueurs”, a-t-il déclaré.

En référence au match de quart de finale contre Soonwoo Kwon, l’Espagnol a reconnu que 6-2, 6-1 ne reflète pas ce qui s’est passé parce que c’est un joueur difficile qui a donné beaucoup de bataille.

“Le résultat était trompeur, le jeu était plus difficile que le résultat ne le dit. J’ai vu de bonnes choses, il est rapide, il a la capacité de changer de direction facilement et il fait des choses difficiles sans complication. Il a un bon avenir et il est bon d’avoir des joueurs d’Asie qui triomphent dans notre sport mondial “, a-t-il conclu

