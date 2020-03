Nadal, préoccupé par les “catastrophes” de COVID-19

Rafa Nadal Ce samedi, il a exprimé sa préoccupation face aux “catastrophes” que la pandémie de coronavirus provoque dans le monde et espère que, “petit à petit”, nous pourrons sortir d’une situation qui nous conduit à des “circonstances extrêmes”.

Lors de sa participation en tant qu’ambassadeur de Banco Santander au “LaLiga Santander Fest”, le macro-concert de solidarité qui vise à lever des fonds pour la lutte contre la COVID-19, numéro deux du tennis mondial, a expliqué depuis son domicile de Manacor (Majorque) – où il reste confiné – qu’il tente de s’adapter à une situation qui lui est également nouvelle et qui a “dépassé” tout le monde.

“Je le vois comme tout le monde, d’abord avec le souci de voir tous les désastres que nous voyons chaque jour à la télévision et de s’adapter à cette nouvelle circonstance pour tout ce qui nous a dépassé, je pense”, a-t-il expliqué lorsque les présentateurs de l’événement lui ont demandé les répercussions de la pandémie.

Sur le confinement décrété dans de nombreux pays pour stopper l’expansion du coronavirus, il a déclaré: “La réalité est que, comme tous les changements dans cette vie, il faut s’adapter et cela prend du temps, et j’espère que cela ne donne pas de s’adapter complètement et si peu petit à petit nous quittons ce virus qui nous emmène dans des circonstances extrêmes. “

Des artistes de la stature d’Alejandro Sanz, David Bisbal ou Juanes ont rejoint des joueurs célèbres de LaLiga Santander, la plus haute catégorie de football espagnol, ce samedi lors d’un événement de solidarité diffusé dans 180 pays à partir de leurs différents foyers pour lever des fonds dans la lutte contre les COVID. -19 et, soit dit en passant, accompagner les fans qui sont toujours confinés chez eux.

Plus de cinquante artistes et footballeurs, dont une partie de la stature de Gerard Piqué e Ivan Rakitic (Barcelone), Sergio Ramos y Lucas Vazquez (Real Madrid), Saúl (Atlético de Madrid), Dani Parejo et Rodrigo Moreno (Valence) ou Joaquín Sánchez (Betis), participent à cette initiative.

Les fonds collectés avec “LaLiga Santander Fest” seront utilisés pour acheter les produits nécessaires pour lutter contre la pandémie et seront acheminés conformément aux priorités sanitaires du gouvernement espagnol en coordination avec le Conseil Supérieur des Sports (CSD).

