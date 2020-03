Nadal prononce après la suspension du tournoi d’Indian Wells

Raphael Nadal Il est l’un des joueurs de tennis les plus actifs dans le monde du tennis et avec un plus grand poids dans la prise de décision et la défense des intérêts des joueurs de tennis, en tant que membre de l’ATP Players Council. Sa réaction à la suspension du tournoi d’Indian Wells a été rapide, montrant à l’espagnol sa tristesse pour tout ce qui se passe et donnant la priorité à la santé et à la sécurité à tout ce qui pourrait arriver. “Nous décidons toujours de ce que nous faisons maintenant. Je suis très triste pour tout ce qui se passe, j’espère que les autorités trouveront bientôt la solution. Restez en bonne santé et en sécurité”, a-t-il déclaré.

