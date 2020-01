Les trois joueurs les plus titrés de l’histoire, l’Espagnol Rafa Nadal, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer ont participé à l’événement organisé par l’Open d’Australie sous le nom de AO: Rally for Relief dans le but de récolter des fonds pour combattre les incendies dévastateurs qui ont lieu en Australie.

