Nadal: “Quand il va bien, je suis le premier à soutenir Kyrgios”

Grand jeu authentique que nous avons vu entre Rafa Nadal et Nick Kyrgios qui avait, curieusement, exactement le même score que son match de Wimbledon. L’Australien a de nouveau offert une bonne attitude sur la piste et nous a laissé une belle performance tout au long du tournoi, ce dont l’Espagnol a été interrogé lors d’une conférence de presse.

Sur l’attitude de Kyrgios. “Quand il veut jouer au tennis, quand il est concentré sur ce qu’il fait, je pense que c’est un joueur très important pour notre sport parce qu’il a un grand talent. C’est un de ces joueurs qui peuvent être très divertissants pour le public. Je n’ai jamais joué avec son style de jeu, quand je l’ai critiqué dans le passé, c’est parce que je pense qu’il a fait deux ou trois choses qui n’étaient pas correctes et je ne pense pas que ce soit la meilleure image pour le tennis et pour les enfants. le soutenir. “

Continuez sur Nick. “Je l’ai vu dans presque tous les matchs qu’il a disputés dans ce tournoi et il a eu une attitude positive. Personnellement, j’aime le voir jouer quand il est comme ça. Je pense que tout le monde aime voir Nick quand il est capable de jouer comme ça.” Son talent est l’un des meilleurs au monde, sans aucun doute, capable de se battre pour n’importe quel tournoi. “

Que signifie jouer devant quelqu’un comme Kyrgios. “J’essaie de faire mon jeu. Bien sûr, il y a deux ou trois choses que vous essayez toujours d’arriver mais plus ou moins je ressens toujours la même chose, quand nous sommes dans un échange, je sens que j’ai plus ou moins de contrôle sur le point. Aujourd’hui, j’ai bien joué depuis la ligne du bas, changer les directions et les rythmes, être agressif à la fois bien et mal. Le problème est quand il sort, il ne vous donne pas trop d’options, donc vous êtes sous pression tout le match. “

La tactique qu’il a utilisée aujourd’hui. “J’essaie juste de faire de mon mieux. Il y a quelques détails mais au final, ce qui compte c’est de bien jouer. Si je le fais, je sais que j’aurai mes options et sinon, ce sera plus compliqué. Aujourd’hui, par exemple, ma position à le repos a été plus retardé que d’habitude pour essayer de mettre plus de balles à l’intérieur. La droite a été un coup très important pour moi aujourd’hui. Mon équipe et moi avons parlé avant le match qu’il fallait lancer la droite près des lignes et je pense que je l’ai fait ” .

À propos de Thiem, son prochain rival. “Il est très dur. Il joue très bien. Aujourd’hui, je l’ai vu contre Gael et il a joué à un haut niveau de tennis. Nous nous connaissons bien. C’est un joueur que j’aime beaucoup à cause de sa façon de travailler et de jouer. Il fait toujours de son mieux.” Ce sera un match compliqué mais intéressant. Je suis excité d’être en quarts de finale ici et je sais que je devrai faire de mon mieux pour battre Dominic. Chaque jour, je joue un peu mieux. “

Ce match avec 5-4 et sert à gagner. “J’ai très mal joué. Je devenais bien, remportant tous mes services avec confiance et avec 5-4, comme tout le monde, je suis devenu un peu nerveux. Le premier point était important. Il ne l’a pas renversé et m’a mis dans un position maladroite pour frapper parce que sa balle était courte, donc je suis sorti de la piste. Ensuite, celle qui va longtemps … J’ai mal joué et c’est tout. J’étais plus nerveux que d’habitude et c’est quelque chose que je dois accepter. assez d’humilité pour accepter que je peux devenir nerveux et faire des erreurs et c’est ce qui s’est passé. De là, j’avais besoin d’oublier ce qui s’est passé. Je peux gagner ou perdre, mais je ne peux pas jouer avec plus de nerfs que je ne le devrais. Je l’ai fait une fois et je ne veux pas répéter la même chose. Et je l’ai fait, car avec 6-5 j’ai très bien joué avec mon service et au tie-break je me suis bien aussi.

