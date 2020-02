Nadal révèle qui il a préféré comme vainqueur de l’Open d’Australie

Rafael Nadal revient à Acapulco avec la vitole du maximum favori et à la recherche de sensations raffinées après les quarts de finale de l’Open d’Australie. Immergé dans la lutte pour le numéro un avec un Novak Djokovic en compétition à Dubaï cette semaine, le manacorí est passé par une conférence de presse et a apprécié les expériences passées sur la côte mexicaine, ses préférences en finale du premier Grand Chelem de l’année ou s’il existe vraiment Ce groupe WhatsApp Big-3 avec lequel les gens ont tant spéculé.

Conditions extrêmes à Acapulco: “Les conditions sont différentes, il fait un temps assez extrême pendant la journée. Les années précédentes j’étais à Cozumel ou Costa Mujeres pour m’acclimater à la température, cette année n’était pas comme ça. J’espère confirmer les bons sentiments d’hier à l’entraînement et que les choses peuvent se passer comme prévu. “

Souvenirs de ce tournoi: “J’ai toujours de bons souvenirs. Je viens ici parce que j’aime le tournoi, l’organisation, le public me fait me sentir chez moi. L’amour des gens est exceptionnel et cela m’encourage à être ici une autre année et me rend très heureux. J’ai L’illusion de profiter d’Acapulco est une semaine importante pour moi personnellement, après l’Australie, c’est un test pour voir comment je me sens. J’espère être prêt. “

Blessure en 2018: “Parfois, j’ai mieux joué, parfois pire, mais de toutes les fois où j’ai été ici, le seul mauvais souvenir que j’ai est celui de 2018, où j’ai dû me retirer en raison d’une blessure juste un jour avant le début du tournoi. C’est un mauvais Je me souviens que je l’ai, mais pour tout le reste, les mauvais souvenirs du tournoi ne me viennent pas à l’esprit.L’année dernière, j’ai perdu un match serré que, oui, j’aurais dû gagner, mais je n’ai pas de mauvais souvenir dans la tête l’année dernière. Je pars toujours avec de bons souvenirs de personnes, pour m’amuser au-delà du résultat. “

Premier tour contre Andújar: “C’est un premier tour contre un coéquipier que je connais bien, depuis de nombreuses années, puisque nous étions petits. Nous avons joué à 13, 14 ans, il est un bon ami et la réalité est que les premiers matchs sont toujours compliqués, contre quelqu’un qui Il connaît bien et contre qui je n’ai pas concouru depuis longtemps. J’ai hâte de bien faire, je suis arrivé avec le temps et la semaine précédente d’entraînement s’est très bien passée. J’ai la formation aujourd’hui, qui j’espère est un dernier pas en avant avant de commencer demain à participer. “

Vengeance après ce qui s’est passé l’année dernière: “Je n’ai jamais ressenti de vengeance avant un tournoi, je ne pense pas que ce sentiment vous aide à gagner plus de matchs, mais bien au contraire. La vengeance ne vous permet pas de penser clairement, sereinement et lors de la compétition de l’important c’est d’avoir la tête assez cool pour donner mon meilleur niveau. “

Finale de l’Open d’Australie: “Savez-vous ce qui se passe? Dans ce monde, nous vivons parfois un peu d’hypocrisie. J’ai une très bonne relation avec Dominic, comme je l’ai aussi avec Djokovic, mais si vous me demandez si je préfère que Djokovic ait plus de tournois du Grand Chelem que moi, alors vous Je réponds non. Si je dois choisir de gagner l’un ou l’autre, je choisis l’autre. C’est une question purement professionnelle, je ne me cache pas pour dire que, comme si vous demandez à Novak s’il préfère gagner ou gagner Dominic en Roland Garros, Dominic vous répondra probablement, c’est la réalité de la compétition, ça ne va contre personne ni pour une raison étrange. Si Djokovic gagne, je le félicite et je vais au prochain tournoi, mais si vous me demandez qui je veux que je gagne, Je préfère Dominic. “

Groupe WhatsApp avec Djokovic et Federer: “Nous ne sommes pas seulement nous trois dans un groupe. Oui, nous sommes dans des groupes avec plus de personnes, des groupes avec nous tous au Conseil des joueurs pour être informés de toutes les nouvelles qui se passent et qui sont transmises là-bas, un autre groupe qui soyons tous les trois … mais pas seuls. Aucune révélation, nous sommes là comme dans n’importe quel groupe WhatsApp. Nous n’avons pas de communication fréquente, c’est-à-dire quotidiennement, entre nous, mais quand il y a des choses que nous devons savoir les uns des autres, félicitations, inquiétudes … plus dans le groupe, mais sur le plan personnel, nous n’avons généralement aucun problème à nous écrire en privé. Le groupe est plus pour des problèmes professionnels que pour des problèmes personnels. “

