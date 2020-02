Nadal s’entraîne avec Zverev avant la tombola d’Acapulco

Rafa Nadal, numéro deux de la liste ATP, s’est entraîné cet après-midi avec les Allemands Alexander Zverev, avant le tirage au sort de l’Open mexicain d’Acapulco dans lequel il cherchera à récupérer le numéro un mondial.

22/02/2020 à 19:14

CET

EFE

Sur la cour centrale, Nadal a profité de la lumière du soleil à environ 28 degrés Celsius pour rallye d’une heure contre les Allemands, septième du classement, son principal adversaire la semaine prochaine dans le tournoi qui se déroulera sur le terrain dur.

Vêtue d’un débardeur gris, d’un short noir et de baskets roses, le gaucher de Manacor il avait l’air de bonne humeur, pour des moments attentifs aux indications de son entraîneur, Carlos Moyá.

Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem, est arrivé jeudi au Mexican Pacific Resort et ce vendredi, il sera tiré au sort en tant que joueur numéro un dans un concours dans lequel, en plus de Zverev, aura comme principaux pièges les Suisses Stan Warinka, seizième rang, à l’Américain John isner (19) à l’Australien Nick Kyrgios (21) et bulgare Grigor Dimitrov (22).

Éliminé en 2019

L’année dernière, Nadal était éliminé en huitièmes de finale par Nick Kyrgios, l’un de ses rivaux les plus féroces sur le circuit et on attend le duel possible.

Le Mexican Tennis Open, tournoi 500 de l’ATP, est l’une des compétitions favorites de Nadal dans lequel il a joué pour la première fois en 2005 quand il a remporté le titre en battant l’espagnol Alberto Montañés et il est réapparu en 2013 et a répété le sceptre en battant son compatriote David Ferrer en finale.

Nadal est à Acapulco dans le but de remporter le titre après trois tentatives infructueuses; En 2017, il a perdu la finale contre l’Américain Sam Querrey, en 2018, il est parti en raison d’une blessure et l’année dernière, il a perdu avec Kyrgios.

L’Open, qui a eu la présence de tous les grands joueurs de tennis de ce siècle à l’exception des Suisses Roger Federer, a la catégorie 500 de l’ATP et est l’un des concours préférés des joueurs de tennis qui aiment venir à Acapulco, compétition précédente aux 1000 Masters d’Indian Wells et Miami.

Ce samedi après-midi sera le tirage au sort dans un hôtel de luxe de la ville où sera défini le box du tournoi masculin

.