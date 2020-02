Nadal valorise le titre de Djokovic à Melbourne

Raphael Nadal encore entouré d’activité ces jours-ci. Le numéro 2 mondial inaugure sa nouvelle académie au Koweït, où il a disputé un match d’exhibition contre David Ferrer, et sera dans deux jours présent en Afrique du Sud pour en affronter un autre contre Roger Federer. L’Espagnol a assisté à l’Agence EFE du Koweït, avec qui il a réfléchi sur diverses questions de sa carrière et les événements actuels que l’Open d’Australie a marqués.

Le joueur de tennis des Baléares a parlé de son statut de populaire et du désir d’être anonyme à un moment donné, une circonstance que Rafa ne considère pas. “Eh bien, depuis que je vis avec un enfant, ils me reconnaissent et m’arrêtent. Et je ne pense pas pouvoir dire que je voudrais autre chose. J’ai beaucoup de chance pour tout ce qui m’arrive et qui m’est arrivé. Et j’ai la chance de d’avoir des gens autour de moi qui m’aident, à commencer par la famille et en suivant toute mon équipe, je suis conscient que ce que je dois vivre, ou ce que j’ai eu la chance de vivre toutes ces années, n’est pas éternel, et que le moment de revivre une vie normale, c’est se rapprocher. Evidemment, à cause de mon âge et parce que la course a son début et sa fin. Bien que je sois heureuse et impatiente, je suis consciente que j’ai 33 ans et ce n’est pas la même chose que lorsque vous avez 21 ou 22 ans et que vous savez que vous avez toute la carrière sportive devant vous. Quoi qu’il en soit, nous essaierons d’en profiter au maximum. Et nous essaierons de prolonger autant que possible ces moments fantastiques et ces expériences qui, grâce au tennis, j’ai pu vivre ” .

“Pour être un athlète connu, il y a des gens qui n’aiment pas que vous pensiez à d’autres situations”

Et de la même manière, en dirigeant l’interview pour d’autres types de questions plus liées à la société, Rafa sait que penser à certaines questions ne lui convient pas, bien qu’il ne devrait pas en être ainsi. “Évidemment, oui. Mais il y a des moments où, étant un athlète bien connu, il y a des gens qui n’aiment pas que vous pensiez à d’autres situations, hors du sport. J’ai la théorie que l’un est un athlète et un autre, par exemple, un ordinateur , ou autre chose. Mais parce que je suis un athlète et connu, je ne pense pas avoir le droit, en tant que citoyen, de penser à ce genre de choses et de situations, qu’elles soient sociales ou tout autre domaine. Quand vous êtes un athlète et que vous pensez , peut-être, de politique, quelque chose que je n’ai pas fait, ce n’est pas mon cas, pas parce que je ne suis pas intéressé, mais parce que je ne pense pas que ce soit dans un cas pratique, il y a des gens qui peuvent ne pas être d’accord avec vos opinions. ni plus, ni moins que toute autre personne qui pourrait s’intéresser à ce qui se passe dans notre pays ou dans le monde, et qui ne se consacre pas exclusivement à la politique. “

Par la suite, le numéro 2 mondial a apprécié la victoire de Nole à Melbourne, un jeu où Nadal, sans le cacher, pire sans lui donner plus d’importance, aurait préféré que Thiem gagne. “Il aurait été préférable pour moi personnellement que Thiem gagne. Mais, pour être honnête, j’ai dormi exactement aussi bien les deux derniers jours. À cet égard, peu importe si Dominik avait gagné ou si Novak avait gagné. Cela fait partie de notre sport.” Novak est particulièrement bon dans ce tournoi. Et en ce moment, il est, aujourd’hui, le meilleur joueur du monde. Donc, les chiffres le disent. Et tout ce que vous pouvez faire, c’est le féliciter pour un autre grand succès. “

Enfin, Rafa a été interrogé sur les meilleurs moments de sa carrière professionnelle. “C’est difficile pour moi. La première Coupe Davis, à Séville, contre les États-Unis, a été une période très excitante. Aussi le premier Roland Garros, en 2005, parce que c’était le premier Grand Chelem. Puis, pour différentes raisons, Wimbledon 2008 est un moment fondamental de ma carrière. Et je dirais que l’Australie 2009 a été quelque peu inattendue, comment ça s’est passé, mais c’était très excitant. Et je dirais aussi que l’US Open 2013 était très spécial, après son retour d’une blessure au genou très importante, cela m’a éloigné de sept mois de la piste en 2012. C’était une autre victoire qui m’a le plus rempli. “

.