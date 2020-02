Nadal voit sa fin de plus près

L’Espagnol Rafael Nadal a reconnu ce samedi être conscient que sa carrière de joueur de tennis touche à sa fin, mais tant que le corps le retiendra, il continuera avec la même illusion.

29/02/2020 à 10:27

CET

Sport.es

“La fin se rapproche, mais j’apprécie toujours et tant que mon physique et ma tête me permettent de continuer à faire ce que je fais de manière compétitive, ici je vais continuer”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Acapulco.

Selon le numéro deux mondial, à 33 ans, il entretient la passion pour ce qu’il fait et continue d’être excité de se lancer sur la piste comme Acapulco, plein de gens qui le soutiennent.

“C’est l’une des principales raisons à suivre; les gens avec vous sont une grosse injection d’énergie”, a-t-il déclaré.

Nadal a battu le Bulgare Grigor Dimitrov 6-3 et 6-2 en demi-finale de l’Open de tennis du Mexique, se qualifiant pour la finale où il jouera le titre contre Taylor Fritz, 22 ans, raquette 35 du monde .

“C’est un joueur consolidé qui joue bien, ce sera un match difficile; il frappe fort le ballon et je dois le faire frapper à partir de positions maladroites”, a-t-il déclaré.

Se référant au duel de la demi-finale contre Dimitrov, il a expliqué que le résultat volumineux ne reflète pas ce qui s’est passé parce que le match a été disputé.

“Cela semble être un match confortable et il n’en a pas été ainsi. Au tennis, parfois, les choses sont de votre côté; chaque fois qu’il m’a cassé lors du match suivant, je l’ai récupéré et c’est important parce que de cette façon il n’a pas gagné en confiance. C’était la clé de match “, at-il observé.

Selon l’Espagnol, à ce stade de sa carrière, il ne devrait pas se sentir assez bien pour ne pas accepter les erreurs, car supposer que l’on a tort est le principe de base pour récupérer.

“Dans les pauses que j’ai reçues dans les deux sets, j’ai manqué d’agressivité, je jouais court, mais j’ai tout de suite contré. Ça a bien marché, même si l’idéal n’est pas de tomber en panne”, a-t-il conclu.

.