“ Naomi Osaka, à son âge, est super ambitieuse et a beaucoup d’objectifs de carrière ”

L’entraîneur belge Wim Fissette dit que pour son âge, Noami Osaka est l’un des joueurs les plus ambitieux avec lesquels il a travaillé, dans une interview accordée au site Web du WTA Tour. La paire a commencé à travailler pendant la saison morte 2019 et Fissette dit qu’il aime le fait qu’Osaka soit ambitieux.

“Avec un joueur comme Naomi, vous allez à des tournois pour les gagner, pas pour jouer des finales ou des demi-finales. C’est l’ambition et j’aime cette ambition. J’aime travailler sous pression. En général, j’ai toujours l’impression de mieux travailler aussi sous pression .

J’ai travaillé avec de nombreux joueurs du Top 10 mais il y a une grande différence d’ambition. Vous vous attendriez à ce que tout soit le même, mais ce n’est pas le cas. Je crois que Naomi est de loin – pas de loin, Vika était aussi très ambitieuse – mais Naomi, à son âge en particulier, est super ambitieuse et a beaucoup d’objectifs pour sa carrière. “

Parlant de son évaluation du jeu d’Osaka, Fissette dit: “J’ai entraîné contre elle ces trois ou quatre dernières années, avec Angie à Wimbledon, avec Vika en 2016 à Melbourne, également avec Johanna Konta en 2017. J’ai vu un très bon développement ces dernières années. .

Son mouvement s’est beaucoup amélioré ces dernières années. Il est très clair qu’elle aime les grandes étapes, les grands moments. “Après une défaite précoce à l’US Open, Osaka a changé sa fortune en remportant 14 matches consécutifs avant sa défaite en demi-finale à Brisbane contre Karolina Pliskova.

Fissette dit que la joueuse japonaise a elle-même modifié son approche et son jeu depuis l’US Open. “Ce n’est pas comme si nous devions changer beaucoup. J’aurais beaucoup changé si j’avais commencé après l’US Open. Mais elle a fait un grand changement là-bas, elle a recommencé à mieux utiliser ses forces dans le swing asiatique et elle a obtenu sa victoire” plan de match de retour.

L’un des objectifs était de perfectionner un peu le service, d’améliorer techniquement quelques pourcentages, d’avoir un service plus propre, un service plus sain. Le service est probablement sa plus grande arme, c’est donc toujours le principal objectif de l’entraînement.

Vous devez continuer à travailler sur la plus grande force. Elle est différente de ce que je pensais. Elle est pour moi une joueuse et une personne très intellectuelle. Elle sait exactement ce qu’elle fait et je pense que cela l’aide à être très cool aux moments les plus importants.

C'est comme si elle avait calculé exactement ce qu'elle devait faire pour gagner des matchs, et je pense que cela l'aide.

Jusqu’à présent, c’est mon analyse après un mois. Ce fut une grande surprise pour moi, la façon dont elle calculait et des trucs comme ça. Il n’y a pas de pression différente pour moi. Je veux entraîner des joueurs pour gagner des tournois du Grand Chelem et ça a toujours été l’ambition et c’est toujours comme ça.

En travaillant avec Naomi Osaka, l’objectif doit être de redevenir n ° 1 mondial et de remporter un Grand Chelem, plus de Chelem. Nous essaierons de gagner tous les tournois que nous jouons et ce devrait être l’objectif avec un joueur de son niveau. ”