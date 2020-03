Naomi Osaka a une réponse effrontée au Tweet de Stefanos Tsitsipas

Naomi Osaka et Stefanos Tsitsipas ont eu la plus étrange interaction possible sur Twitter. De toutes choses, il comprenait un après-shampoing.

Dans un tweet maintenant supprimé, la star grecque était curieuse de savoir quelque chose de très absurde. Dans ses propres mots – “Pourquoi le revitalisant capillaire ressemble-t-il et ne ressemble-t-il pas à ça?”

Bien que ce tweet soit scandaleux, Naomi Osaka a eu une réponse qui a tenté de rationaliser son tweet, le rendant un peu moins hors des limites.

Qu’a répondu Naomi Osaka?

La réponse d’Osaka était aussi insolente que possible. Voici ce qu’elle avait à dire –

“Mayonnaise. Veuillez parler de mayonnaise. »

Cette réponse hilarante a suffi à Stefanos pour supprimer le tweet de son compte. On se demande pourquoi il l’a tweeté en premier lieu!

Tsitsipas est une célébrité de bonne foi sur les réseaux sociaux. Bien qu’il publie de nombreuses mises à jour intéressantes via son compte, certaines personnes lui reprochent d’être aussi actif. Il avait récemment affirmé qu’il cherchait à prendre une pause dans le médium. Je suppose que ça ne marche pas trop bien.

Le duo d’Osaka et de Tsitsipas ne cesse de faire les gros titres chaque fois qu’ils sont dans la même conversation. Ils se sont également livrés à des plaisanteries dans le passé. En 2019, Tsitsipas avait qualifié les actions d’Osaka d’immatures lorsqu’elle a quitté la conférence de presse entre les deux après une défaite au premier tour à Wimbledon 2019.

Stefanos a également connu un mauvais été 2019 car il a également été éliminé au premier tour. Cependant, il a déclaré que la prochaine génération devait avoir plus de cohérence en matière de comportement.

Heureusement, les choses semblaient plutôt bonnes entre les deux lorsqu’ils se sont associés pour l’événement caritatif australien de brousse. En fait, ils ont même partagé un câlin maladroit qui est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Que pensez-vous de l’association intéressante de Stefanos Tsitsipas et Naomi Osaka?