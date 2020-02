Naomi Osaka arrive au La Manga Club pour affronter l’Espagne en Fed Cup

La championne japonaise AO âgée de 22 ans et âgée de 22 ans, Naomi Osaka, âgée de 22 ans, a dû assister à une défaite sans précédent au troisième tour de l’Open d’Australie 2020 contre la sensation adolescente américaine Coco Gauff, 15 ans. du bleu et a envoyé une onde de choc dans le ’20 AO, est arrivée à La Manga tard mardi pour affronter ses rivaux espagnols en Fed Cup ce week-end.

En fait, le Japonais indéfectible de 22 ans avait été considéré comme l’une des plus grandes menaces contre l’Espagne lors du duel de Fed Cup de vendredi (7 février) et samedi (8 février) à La Manga. En outre, peu après l’arrivée de Naomi Osaka, qui semblait avoir refroidi ses talons après une défaite au troisième tour en ’20 AO, le capitaine de l’équipe japonaise, Toshihisa Tsuchihashi, a été cité plus tôt mercredi que la présence captivante du whipper serait ajouter de la stabilité et de la force à l’équipe avant une bataille de Fed Cup à haut enjeu contre les Espagnols en ajoutant: “… (Naomi) sera notre principal support.

Bien qu’il ait moins de temps de tournage que le reste des compagnons seront très préparés pour cette cravate “Néanmoins, le capitaine japonais n’a pas négligé de souligner l’ampleur du potentiel que l’Espagne abrite habituellement et a déclaré aux journalistes:”La dernière fois que nous avons joué avec l’Espagne à domicile l’an dernier, nous avons perdu et nous connaissons la force de cette équipe.

Nous prévoyons d’atteindre le cinquième match et avec l’expérience que nous avons eue l’année dernière, nous savons à quel point ce sera difficile. Nous travaillons avec cette pensée et j’espère qu’à cette occasion, le vent souffle en notre faveur. ”