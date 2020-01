Naomi Osaka attribue à ses parents et à son enfance la réussite professionnelle

Naomi Osaka, le flair asiatique de 22 ans classé n ° 1 en simple féminin, avait crédité ses parents et une enfance de fer derrière son succès dans une interview avec un journaliste d’une agence de presse plus tard l’année dernière.

En fait, Naomi, le glam du tennis émouvant qui pouvait servir à la vitesse de 125 miles par heure en tant que Bugatti Veyron s’évacuant dans le vent en un coup d’œil, est né au Japon d’un père haïtien et d’une mère japonaise et c’est ainsi que le plus jeune ange du tennis a été classé non.

J’ai obtenu son ton bronzé sous un soleil de Boca Raton. À l’âge de quinze ans, la jet-set insatiable, possédant cinq titres sur le circuit WTA, a entamé ses premières qualifications WTA et six ans aux côtés d’innombrables matchs plus tard, la WTA avait décerné la ligne de base agressive “Newcomer of the Year”.

Deux ans après cela, lors d’un match mêlé de doutes, la puissance brute enchanteresse avait battu Serena Williams 6-2, 6-4 pour remporter son premier US Open, après quoi elle avait remporté l’Open d’Australie, mais avait chuté sur les courts verts de Wimbledon, et maintenant, les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 qui se cachent à l’horizon sont restés sa première priorité, a déclaré l’assidu chic dans une interview avec le journaliste de l’agence de presse.

Pendant ce temps, remerciant ses parents, en particulier son père, qui envisageait ses filles comme des légendes du tennis inspirées par les visions de la grandeur de Richard William, Osaka a déclaré dans l’interview plus tard l’année dernière tout en se demandant si un chemin de tennis était prédéfini pour elle,Mes parents n’étaient pas exactement les plus riches, alors que vais-je faire? Je ne suis pas vraiment le plus intelligent.

J’ai joué au tennis toute ma vie, tu sais? Donc, je ne peux rien imaginer faire. C’est soit je dois être le meilleur, soit je vais être sans abri. En grandissant, tu sais … J’ai commencé à penser que ces rêves, ce sont des choses que je veux vraiment accomplir. Alors oui, je pense que c’était plus comme une poussée. ”