Naomi Osaka coule devant une agréable Sara Sorribes

Sara Sorribes Il a signé ce vendredi à La Manga l’une des victoires les plus spéciales de sa jeune carrière. Pour un résultat de 6-0 et 6-3, le joueur de tennis de Castellón complètement déconnecté Naomi Osaka, un rival qui n’était à aucun moment à l’aise sur terre battue. Une surface qui continue de vous poser de sérieux problèmes de tête, la même surface qui fait ressortir le meilleur de la raquette du vainqueur. Un exercice de constance et de tempérance qui place Espagne 1-0 et quitte Japon dans une situation de risque maximum. Un coup de départ, surprenant, mais juste avec le joueur de tennis qui a mieux profité de son talent pour s’adapter aux conditions qui étaient proposées aujourd’hui.

Un 6-0 en 27 minutes n’est jamais facile à expliquer, encore moins s’il se produit entre le n ° 10 mondial et le n ° 78. Pas si compliqué si nous sommes Coupe de la Fédération. Il y a toujours cette peur quand on ouvre une égalité, surtout si c’est votre tour d’affronter la meilleure joueuse de la place, mais Sara Sorribes n’a à aucun moment ressenti cette pression. Il est vrai que sur terre battue, personne ne s’attendait à la meilleure version du japonais ici, mais nous ne nous attendions pas non plus à ce qu’il signe 24 erreurs non forcées uniquement dans le premier set. L’Espagnol, sans aucun luxe, s’est consacré à mettre le ballon à l’intérieur et varie beaucoup avec son revers, en utilisant continuellement la coupe. Ce coup a fait la différence entre un joueur disposé à combattre le temps qu’il a fallu sur terre battue et un autre qui n’était pas disposé à transpirer en échange de plus de huit balles. Disons que vous avez tous les deux mis beaucoup de votre côté pour que le match commence par un fil surprenant.

Fait intéressant, la dernière fois qu’ils se sont affrontés (Mutua Madrid Open 2019), Naomi s’était imposé à Castellón 7-6, 3-6 et 6-0. Par conséquent, la vengeance pour ce dernier partiel si douloureux était déjà résolue, il fallait maintenant terminer un début aussi prometteur. Nous pouvons parler de tennis, nous pouvons parler de chance, de réflexion tactique si vous voulez, mais là où il y avait vraiment un gouffre entre les deux, c’était dans l’attitude. Sorribes, concentré depuis le début, était un tourbillon qui piétinait et rugissait sur chaque balle. De l’autre côté, un Osaka douteux, incapable de sourire, a erré du bas de la piste, n’a montré aucun enthousiasme pour la compétition et la défense de son pays aujourd’hui à La Manga. Nous la connaissons déjà, nous savons que ce n’est pas la joie du jardin, mais son visage sérieux s’est accentué ce vendredi beaucoup plus que les autres jours.

“Il va réagir dans le deuxième set, c’est sûr”, pensent la plupart d’entre nous. Mec, si par réaction nous comprenons bien ce qui a été vu dans la première demi-heure, bien sûr. Osaka est sorti avec une pause de sortie, mais obtenir 3-0 était déjà grand. Il n’a pas quitté Sorribes, qui a rapidement repris le contrôle du marqueur pour rendre l’égalité. Ce fut le seul moment de souffrance que l’équipe espagnole a traversé, très loin du niveau auquel on pouvait s’attendre aujourd’hui d’un double champion du Grand Chelem comme Osaka. Il n’était pas à l’aise et moins que ce qu’il allait être quand il a trouvé une coupure contre lui qui l’a presque laissée sur les cordes. Avec une fiche de 5-3 dans le deuxième set, Naomi a vu son verre d’eau déborder. Il fondit en larmes, se tourna vers son entraîneur et était sur le point de jeter l’éponge. Soyez mieux, il a dit une écriture, mais aujourd’hui ce n’était pas possible. Les Japonais ont obtenu une ovation debout, mais la victoire était déjà propriétaire. Sara Sorribes s’impose pour la première fois contre un top 10 de sa carrière et premier point à égalité pour l’Espagne (1-0). Cela ne pouvait pas mieux commencer.

