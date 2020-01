Naomi Osaka devance Maria Sakkari. Sloane Stephens s’incline

La troisième tête de série, Naomi Osaka, est qualifiée pour le deuxième tour à Brisbane, battant Maria Sakkari 6-2, 6-7 6-3 en deux heures et sept minutes pour le début gagnant de la saison. C’était leur quatrième rencontre et la troisième victoire pour les Japonais, tous en trois sets, creusant profondément dans les dernières étapes du décideur pour se retrouver dans les 16 derniers.

Osaka a tiré 16 as et a pris le dessus dans ses matchs, face à seulement trois chances de pause et se faire casser une fois dans le décideur. D’autre part, la Grecque a fait de son mieux pour rester en contact avec l’adversaire la mieux classée et l’un des favoris du titre, perdant le service deux fois dans les sets un et trois pour frapper la porte de sortie.

Repoussant ses chances de pause dans le quatrième match du premier set, Naomi a couru vers le set avec des pauses dans les matchs cinq et sept, prenant 18 des 21 derniers points pour un 6-2. Ce fut une excellente démonstration de service dans le deuxième set des deux joueurs, atteignant un bris d’égalité que Maria a réclamé 7-4 après trois mini-pauses, mettant en place un décideur où elle a ouvert une avance de 2-0, de mieux en mieux sur le terrain contre un double champion majeur.

Néanmoins, Naomi a reculé dans le quatrième match, revenant du côté positif du tableau de bord et éliminant 12 des 15 derniers points de 3-3 pour franchir la ligne d’arrivée et éviter un bouleversement. La 8e tête de série Madison Keys a eu besoin de 66 minutes pour écarter une qualification Marie Bouzkova 6-3, 6-2, décrochant 70% du premier service et jouant contre seulement deux points de rupture.

Bouzkova a saisi une pause, mais avait besoin de beaucoup plus que cela pour rester compétitive, perdant la moitié des points dans ses matchs et se cassant cinq fois des huit chances offertes à l’Américaine. Trouver la gamme dès le premier coup, Madison a navigué à travers ses jeux de service dans le premier match, en attendant une opportunité sur le retour qui est venu dans la deuxième partie de l’ensemble qui est venue dans les septième et neuvième matchs pour un 6-3.

Rien n’a changé dans le set numéro deux, avec trois pauses consécutives pour Keys qui n’a pas eu à passer trop de temps sur le terrain avant des rivaux plus difficiles lors des tours suivants. La qualification de 21 ans, Liudmila Samsonova, a battu l’Américaine Sloane Stephens 6-4, 2-6, 6-3 en difficulté en deux heures et sept minutes pour le meilleur départ possible de la nouvelle saison.

Avec seulement 49%, la Russe a réussi dix as mais aussi 14 doubles fautes, accordant 12 chances de break à Sloane et repoussant neuf d’entre elles pour limiter les dégâts dans ses matchs. D’un autre côté, elle a saisi trois pauses aux bons moments pour émerger au sommet et livrer une autre défaite difficile à Stephens qui est loin de son meilleur tennis depuis des mois maintenant.

Repoussant les chances de pause dans le premier match, Samsonova s’est installé dans un bon rythme et s’est imposé comme le meilleur joueur dans le reste du set, prenant 6-4 avec une pause tardive dans le dixième match. Sloane a montré des signes d’amélioration dans le deuxième set, jouant bien au service et au retour pour décrocher le score 6-2 avec des pauses dans les matchs trois et cinq.

Comme plusieurs fois auparavant, l’Américain a instantanément perdu son élan, s’inclinant 4-0 derrière le décideur et permettant à Liudmila de sceller l’accord dans le match neuf après avoir repoussé des points de rupture qui auraient pu rendre les choses plus intéressantes.

Une qualificative Yulia Putintseva a battu l’un des 10 meilleurs prétendants en 2020 Donna Vekic 6-3, 3-6, 7-5 en deux heures et demie, surmontant un déficit de 3-1 dans le set final et allant de l’avant avec une pause à 15 dans le match 12.