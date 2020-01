Naomi Osaka dévoile ses plus grands objectifs pour 2020

Dans environ une semaine, Naomi Osaka tentera de défendre son titre à l’Open d’Australie et remportera le troisième chelem de sa carrière. L’ancien n ° 1 mondial a de nombreux objectifs en 2020, dont les JO de Tokyo entre Wimbledon et l’US Open. “Pour moi, j’ai juste l’impression que j’aime essayer de briser l’histoire, ou de faire l’histoire”, a déclaré Osaka dans la Nikkei Asian Review.

“Quand quelqu’un me dit:” Personne n’a fait ça avant “, cela devient immédiatement mon objectif. Les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans et [there] sont quatre [Grand Slam titles] chaque année. Quand j’étais enfant, je rêvais généralement de gagner une médaille d’or.

Je pense que chaque athlète est de la même manière. Je représente toujours le Japon quand je joue. [The Olympics] sont certainement l’un des plus grands événements de groupe. Je n’y ai jamais joué auparavant ». Lors de sa défaite contre Karolina Pliskova à Brisbane, Naomi a ajouté: “Je n’ai pas joué beaucoup, mais c’était un match de type final du Grand Chelem, les deux premiers sets.

Je pensais qu’ils étaient vraiment bons. Elle servait très bien – nous servions tous les deux très bien. Cela se résumait évidemment aux bris d’égalité dans les deux. Dans le troisième set, je m’attardais trop sur la balle de match qui m’avait manqué.

Et j’ai joué tellement de matchs en trois sets, mon corps était un peu comme: “Pourquoi refais-tu ça?”