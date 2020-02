Naomi Osaka en larmes après une défaite choquante en deux sets à la Fed Cup 2020

La championne en titre à l’Open d’Australie 2020 Naomi Osaka a été détrônée par Coco Gauff, 15 ans, au troisième tour. Près de deux semaines après sa déception à Melbourne, elle a connu une autre défaite lamentable à la Fed Cup 2020 sur le court espagnol.

Vers la fin du match de sa Fed Cup en caoutchouc, son esprit n’était pas sur le court de tennis. Il devenait difficile pour le double champion du Grand Chelem Osaka de rester sur le terrain. Elle était presque en larmes pendant qu’elle servait à rester dans le match. L’argile et l’herbe ne sont pas vraiment ses surfaces préférées. Et son match de vendredi sur terre battue a entraîné une mauvaise journée au bureau après avoir subi une défaite unilatérale.

Osaka en larmes alors qu’elle traîne 0-6, 3-5 à Sorribes Tormo.

– Hannah Wilks (@newballsplease) 7 février 2020

50 erreurs directes de Naomi Osaka

L’as japonais a été battu par l’Espagnol Sorribes Tormo 6-0, 6-3. Osaka a perdu 10 points d’ouverture au service et Tormo est monté à bord pour dominer la rencontre. La puissance brute d’Osaka a été annulée dans le premier set en 27 minutes.

La numéro dix mondiale Osaka menait par 2-0 dans le deuxième set, mais elle n’a pas pu contre-attaquer plus tard dans le set, et a donc abandonné le match. Au total, Naomi a commis 50 erreurs non forcées dans le match et, semble-t-il, elle a presque réussi le match.

“Nous savions que Sara pourrait rendre la situation très inconfortable pour Naomi et elle a parfaitement respecté le plan de match”, a déclaré la capitaine espagnole Anabel Medina Garrigues.

Naomi Osaka

Avant son match de vendredi, Osaka venait de jouer la Fed Cup deux fois dans sa carrière. La première était zonale en 2017. L’année suivante, elle a battu Heather Watson, puis a perdu contre Johanna Konta dans une victoire 3-2 contre la Grande-Bretagne en séries éliminatoires du Groupe II.

Au mois de février, Naomi Osaka n’a programmé aucun événement WTA sur son calendrier. Elle devrait être présente lors de l’American Double Sunshine, c’est-à-dire sur les courts d’Indian Wells et de Miami.

Lire la suite – Naomi Osaka et Serena Williams ne joueront pas d’événements WTA en février