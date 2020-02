Naomi Osaka en vedette dans la vidéo de Tokyo 2020 pour la devise officielle

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont révélé que la devise officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année sera “Unis par l’émotion”, selon le site officiel des Jeux.

La devise met l’accent sur le pouvoir du sport de rassembler des personnes d’horizons divers pour se connecter et célébrer d’une manière qui dépasse leurs différences. “Unis par l’émotion” exprime l’espoir qu’en tant que spectateurs, bénévoles et athlètes de plus de 200 Comités Nationaux Olympiques et de l’Équipe Olympique des Réfugiés réunis à Tokyo cet été, ainsi que des milliards de téléspectateurs à la télévision et en ligne à travers le monde, se réuniront et comprendre qu’il y a plus qui les unit que les divise.

Selon le site Web, la devise résume les idées et les concepts que la ville hôte de Tokyo souhaite partager avec le monde. Tout en reflétant les valeurs essentielles des Jeux Olympiques et Paralympiques, la devise intègre un message spécifique et opportun embrassant la diversité, reflétant l’esprit de 2020 dans l’environnement urbain de Tokyo.

À cette époque où nous nous connectons si souvent avec les autres sans nous rencontrer physiquement, les Jeux de Tokyo 2020 inspireront d’innombrables nouvelles rencontres face à face entre ceux qui participent et regardent les événements. Les Jeux offriront un moment et un lieu où une variété étonnante de personnes – différentes nationalités, ethnies, races, genres, cultures, ainsi que celles avec ou sans déficiences – peuvent se rencontrer et se connaître et regarder au-delà de leurs différences.

Le sport donne aux gens la possibilité de vivre une variété d’émotions et de passions, et les Jeux de Tokyo 2020 permettront aux gens de témoigner du courage et de l’esprit de compétition des athlètes et d’exprimer leur soutien. C’est précisément le pouvoir du sport – sa capacité à connecter les gens à travers leurs émotions et c’est ce que Tokyo 2020 a l’intention de représenter avec la devise.

Une vidéo mettant en vedette l’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale et l’icône japonaise Naomi Osaka a également été publiée. La vidéo partage les messages clés derrière la devise des Jeux de Tokyo 2020.

La devise officielle des Jeux de Tokyo2020 est … United By Emotion

Nous sommes #UnitedByEmotion pic.twitter.com/VpTwNAgVwe – # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) 17 février 2020