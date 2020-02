Au mois de février, le WTA Tour accueillera deux tournois internationaux (Hua Hin et Acapulco), deux tournois Premier (Saint-Pétersbourg et Dubaï) et un tournoi Premier 5 (Doha). Mais, Naomi Osaka et Serena Williams décident de ne pas jouer au tennis WTA pendant le mois de février 2020.

Le programme de Serena Williams après l’été australien

Au cours de l’été australien, Serena a mis fin à sa sécheresse sans titre depuis janvier 2017, alors qu’elle était victorieuse à Auckland. Plus tard à l’Open d’Australie, elle a perdu son match de troisième tour en trois sets contre la Chinoise Wang Qiang. Et maintenant, jusqu’au début du mois de mars, aucun tournoi WTA n’est prévu dans son calendrier.

Cependant, elle jouera la cravate de la Fed Cup à Washington DC, USA, du 7 au 8 février 2020.

Naomi Osaka et Serena Williams ne joueront pas au tennis en février

Même en 2019, la numéro 9 mondiale Williams s’entraînait en Floride, aux États-Unis, au cours du mois de février et, par conséquent, elle n’a aucun point à défendre cette année.

Williams, 23 fois champion du Grand Chelem, devrait être présent lors de l’American Double Sunshine en mars. L’année dernière, elle vient de gagner un match à Indian Wells et à Miami. En 2020, une Serena rajeunie devrait effectuer des descentes profondes pendant Sunshine Double.

L’horaire de Naomi Osaka après l’été australien

La numéro 10 mondiale japonaise Naomi Osaka a commencé sa saison avec une demi-finale au Brisbane International. Elle avait une balle de match contre Karolina Pliskova lors des quatre derniers matchs, mais la joueuse tchèque a inversé la bataille. Lors de l’Open d’Australie 2020, le champion en titre Osaka a été détrôné par Coco Gauff, 15 ans, au troisième tour.

Pour l’instant, Naomi ne prévoit pas de faire appel aux tribunaux de la WTA au mois de février. En 2019, elle est arrivée à Dubaï en tant que joueuse de tennis numéro un mondiale. Elle a joué son premier match en tant que numéro un mondial contre la joueuse française Kristina Mlandenovic et a fini par perdre en deux sets. Après sa défaite, Osaka n’a pas joué de tournois au mois de février.

Naomi Osaka sera ensuite vue lors de l’American Double Sunshine. La saison dernière, après sa défaite à Dubaï, elle s’est directement envolée pour Indian Wells pour sa défense du titre. En Californie, Osaka a été détrônée par Belinda Bencic, et à Miami, elle a été battue au deuxième tour.

Les dix meilleurs joueurs de la WTA en février 2020

Les autres dix meilleures joueuses, Ashleigh Barty, Simona Halep, Karolina Pliskova, Belinda Bencic, Bianca Andreescu et Sofia Kenin joueront à Dubaï et au Qatar Open 2020.

Simona Halep

La numéro quatre mondiale Elina Svitolina sera présentée sur les courts de Thailand Open 2020, Hua Hin et Qatar Open 2020, Doha. Le numéro huit mondial néerlandais Kiki Bertens jouera à Saint-Pétersbourg, Dubaï et Doha.