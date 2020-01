Naomi Osaka et une belle dédicace à Kobe Bryant

Les japonais Naomi Osaka Il voulait rejoindre les signes infinis d’amour et d’admiration que le monde en général et le tennis en particulier fournissent à la grande légende du basket-ball. Kobe Bryant, tragiquement tué dans un accident d’hélicoptère. Osaka, via Twitter, a déclaré ce qui suit: “Bonjour, je ne sais pas exactement quoi faire, donc j’écris cette lettre. Merci d’être vous, merci d’avoir inspiré des gens de partout, vous n’avez aucune idée du nombre de cœurs que vous avez atteint. Merci d’avoir été si humble et de ne pas avoir agi comme vous êtes vraiment quand vous avez grandi. Merci de me considérer après quelques-unes de mes défaites les plus difficiles. c’est ma tête à certaines occasions. Merci de m’avoir appris en si peu de temps la chance que j’ai eu de vous rencontrer. Merci d’exister. Vous serez toujours mon grand frère / mentor / inspiration.

