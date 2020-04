Naomi Osaka et une vidéo curieuse et ironique

Naomi Osaka Elle a décidé de maintenir une relation étroite avec ses fans et d’être un joueur différent, avec une forte personnalité et un charisme. Il réussit et dans cette quarantaine due au coronavirus il a voulu aller plus loin en dénonçant de manière très élégante et didactique les constantes remarques qu’il reçoit avec un certain poids de racisme. Le japonais enseigne avec indifférence la différence entre l’ethnicité et la nationalité, d’une manière très originale.

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 10 avril 2020

