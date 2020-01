Naomi Osaka et Yoshihito Nishioka mènent le défi asiatique au Jour 3 de l’Open d’Australie

Les joueurs asiatiques ont connu une journée réussie à l’Open d’Australie. La représentation du continent s’est poursuivie dans les deux tirages et avec peu de soutien. Géographiquement parlant, le tournoi basé à Melbourne est le Grand Chelem le plus proche d’Asie et la diaspora de pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud est assez importante en Australie. Sans changements majeurs au calendrier, il n’y aura pas d’événement du Grand Chelem basé en Asie, donc bien jouer en Australie est très important pour les stars asiatiques, y compris la grande favorite Naomi Osaka.

Des joueurs asiatiques victorieux au jour 3

Yoshihito Nishioka a poursuivi le défi masculin avec une excellente victoire sur la trente et unième tête de série Daniel Evans. Les Japonais ont porté le plus grand poids d’attente depuis le retrait du pré-tournoi de Kei Nishikori. Il a étendu son bilan face à face contre le Britannique à 3-0 alors qu’il dominait les trois sets.

La plupart des joueuses de premier plan des continents asiatiques ont eu un impact énorme sur le Jour 3. La championne en titre Naomi Osaka a dû vaincre la Chinoise Saisai Zheng, mais l’a fait très confortablement 6-2 6-4. La forme Shuai Zhang a éliminé la jeune espoir américaine Caty McNally par exactement le même score. Qiang Wang, quant à elle, a à peine transpiré en triomphant de Fiona Ferro pour la perte de seulement trois matchs.

Mais ce n’était pas tout le succès pour les joueurs du continent. Tatsuma Ito a succombé à sa tâche impossible contre Novak Djokovic en trois sets. Lin Zhu a mal joué contre Alison Riske et Nao Hibino a perdu un match serré contre Maria Sakkari.

L’héritage asiatique à l’Open d’Australie

Il y a une histoire de succès pour les joueurs asiatiques en simple à l’Open d’Australie. Li Na est devenue la toute première finaliste du Grand Chelem d’Asie en compétition de simple en 2011. Elle mettra cette expérience à profit lors du tout prochain Grand Chelem en devenant la première championne du Grand Chelem d’Asie à Roland-Garros.

Li Na est retourné à la finale en Australie deux fois de plus. Tomber à Victoria Azarenka en 2013 mais finalement remporter le titre contre Dominika Cibulkova en 2014. L’arène ce jour-là était fortement peuplée de fans chinois et aurait eu un impact énorme sur le pays lui-même.

Les joueurs chinois, en particulier, ont fait beaucoup mieux à l’Open d’Australie que n’importe lequel des autres événements du Grand Chelem. La paire de double Zi Yan et Jie Zheng a gagné en 2006, Sun Tiantian a remporté le titre mixte en 2008 et Shuai Zhang est l’actuelle championne du double féminin après avoir associé Samantha Stosur à une victoire très populaire l’an dernier. Ce total de titres en Australie correspond au nombre de victoires dans tous les autres tournois combinés.

Naomi Osaka au premier plan

La victoire d’Osaka au titre l’an dernier a consolidé sa place à la pointe du tennis asiatique. Bien que nous n’ayons pas encore vu l’afflux de stars asiatiques peut-être attendu depuis le succès initial de Na Li, ce moment n’est peut-être pas encore proche.

Il y a des adolescentes chinoises dans le top 200 de la WTA et trois titres juniors du Grand Chelem sont tombés aux mains des garçons asiatiques au cours des trois dernières années. Wu Yibing et Tseng Chun-hsin ont remporté l’US Open, le French Open et Wimbledon entre eux.

Alors que c’est toujours Osaka qui a de loin la chance de gloire la plus réaliste à la fin du tournoi, ce serait formidable pour l’Asie d’avoir autant de représentants que possible pour aller loin dans le tournoi. Les yeux se tournent vers Yuichi Sugita ce soir pour voir s’il peut bouleverser le Russe Andrey Rublev.

Le prochain match d’Osaka sera un blockbuster contre Cori Gauff. Le Japon attend. Osaka aura beaucoup de soutien et cela pourrait la renvoyer vers une défense réussie de l’Open d’Australie.

