Naomi Osaka, Eugenie Bouchard, Murray, plus

Roger Federer, Naomi Osaka, Eugénie Bouchard, Stefanos Tsitsipas… Ils sont tous à la maison, depuis un certain temps et le seront encore un peu. Compte tenu de la suspension des circuits ATP et WTA jusqu’en juillet et des restrictions dues aux pandémies de coronavirus, tous les professionnels du tennis restent à la maison – et font de leur mieux pour régler leur position là-bas en des temps sans précédent.

Pour certains, les défis, Instagram Lives et simplement les blagues sur leurs réseaux sociaux sont devenus leurs nouveaux outils de travail. Voici une compilation de tweets amusants qui ont déclenché ces jours où il manque du tennis. Peut-être qu’ils vous voleront un sourire, et ce serait une grande victoire.

Commençons par Eugénie Bouchard:

ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai porté un jean – Genie Bouchard (@geniebouchard) 4 avril 2020

(Ouais, moi non plus – sur une autre note, j’ai découvert que mon pantalon PJ a plusieurs trous.) Il est indéniable que le Canadien a un bon sens de l’humour:

QUELLE.

Je peux même faire ça. ET SES ENVIRONS 🤯🤯 https://t.co/WKQVSvUy9B – Genie Bouchard (@geniebouchard) 8 avril 2020

Et une maîtrise de soi supérieure à la moyenne:

Je suis juste allé dans un magasin de beignets et je n’ai reçu qu’un seul beignet comment ma maîtrise de soi self pic.twitter.com/eLYOoxRH16 – Genie Bouchard (@geniebouchard) 8 avril 2020

Parlons maintenant du récent défi de Roger Federer…

Tout le monde frappe des balles contre le mur, mais a-t-il essayé à plusieurs reprises d’envoyer sa tête dans le mur?

Je peux attester que c’est un moyen rapide de tuer quelques heures!

– Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 8 avril 2020

* le peuple se déchaîne pour trouver des murs sur lesquels il peut frapper avec sa raquette de tennis après avoir frénétiquement recherché un chapeau * – DV (@takematchpoints) 7 avril 2020

Roger a vraiment vu une vidéo de moi jouant au tennis avec des pantalons de survêtement que je porte depuis 2 jours d’affilée et un sombrero – Camelia (@itscameliaaa) 7 avril 2020

Pendant ce temps, Andrea Petkovic ose dire à haute voix ce que beaucoup d’entre nous pensaient:

est ce benoit paire.

– Andrea Petkovic (@andreapetkovic) 5 avril 2020

N’est-ce pas la même ambiance, cependant:

Wawrinka: Il y a un commentaire drôle qui dit: “Benoit est un visionnaire, il y a quelques mois, il a dit qu’il voulait rentrer chez lui”

Paire: Ah oui, je me souviens avoir dit qu’à Shanghai

Wawrinka: Et bien tu dis ça à chaque tournoi 😅 pic.twitter.com/UphzIedcmy – Bastien Fachan (@BastienFachan) 6 avril 2020

Judy Murray a décidé que les mèmes étaient le meilleur moyen de ne pas tomber dans le désespoir:

Vrai.

pic.twitter.com/bCzdoK0CFA – judy murray (@JudyMurray) 8 avril 2020

Son n Hers Hula Hooping.

Il a dit: tout est question de technique et de mouvement biomécaniquement efficace.

Elle a dit: Il s’agit de trouver un moyen.

pic.twitter.com/NbJheC9gKM – judy murray (@JudyMurray) 7 avril 2020

T-shirt du jour. pic.twitter.com/OYe6KA6gLj – judy murray (@JudyMurray) 8 avril 2020

Et enfin… Ce que nous disons:

Je n’ai jamais été aussi occupé de toute ma vie.

🥺 – Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 8 avril 2020

Ce que nous voulons dire:

Désolé, je n’ai pas été actif récemment. J’ai été très occupé à ne rien faire. – NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 7 avril 2020

Comment nous procédons:

21 h: wow j’ai tellement sommeil que je vais me coucher tôt ce soir!

23 h: voir les danses du tik tok 🤔

1 h: 😑 – Amanda Anisimova (@AnisimovaAmanda) 8 avril 2020