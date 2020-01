Naomi Osaka: “Je n’aime pas perdre avec des joueurs plus jeunes”

Organiser un Grand Chelem n’est pas une tâche facile, mais le défendre un an plus tard est encore plus compliqué. Naomi Osaka a dû dire au revoir à Open d’Australie 2020 au troisième tour après avoir été dépassé par le joyau du circuit féminin, Cori gauff. L’Américaine de 15 ans a montré une fois de plus qu’elle a le tennis, le physique et la tête pour rivaliser avec n’importe qui. Aujourd’hui, sa victime était l’actuelle n ° 4 mondiale, très sérieuse et affectée dans la roue d’après-match.

Gauff, supérieur. «Plus ou moins, on pourrait dire que j’ai été surpris. J’ai manqué de remettre le ballon plusieurs fois dans l’autre champ. C’est une question difficile, j’aurais peut-être dû jouer différemment mais cela dépendait aussi de ce qu’elle faisait. Il a été beaucoup plus agressif, son service s’est considérablement amélioré par rapport à l’année dernière. J’ai senti que je devais faire face à cette situation en question. Je n’aime pas perdre avec des joueurs plus jeunes que moi, le problème c’est qu’il y en a peu, je suis très jeune.

Problème tactique. «Je voulais être la plus agressive, mais elle a frappé très près du filet tout au long du match. C’était un de ces jours où je ne pouvais rien faire de bien, du moins il me semblait. Avec mon revers, qui est mon côté le plus constant, je pilotais chaque balle. Même s’il savait ce qu’il devait faire pour entrer, il n’était pas en mesure de le faire. Je n’ai toujours pas la mentalité de champion, celle de quelqu’un qui peut gérer à 100% tout cela. J’ai toujours voulu être comme ça, mais je pense que j’ai un long chemin à parcourir. »

Leçon de défaite. «Après n’avoir pas défendu mon titre à l’US Open, j’ai très bien joué, mais la vie est constamment remplie de preuves, dans mon cas ce sont toutes des preuves. Malheureusement pour moi, mes tests se présentent sous forme de matchs de tennis, ce que vous voyez. Je dois juste trouver un moyen de naviguer. On apprend toujours plus quand on perd, quand on gagne on n’apprend pas vraiment grand chose. Le sentiment est que je ne frappais pas librement et elle l’était. »

Une pression supplémentaire pour défendre le titre. «Mon premier match du tournoi s’est bien passé, le second était déjà un peu plus serré. Aujourd’hui, j’étais un peu dépassé, comme si je jouais ici en mode défense. Et puis, il y a un autre facteur supplémentaire à affronter auparavant à l’US Open, l’affichage publicitaire qui a précédé le match, bien que mérité. C’est dur, tu ne veux pas perdre avec une fille de 15 ans, mais je le prends avec un coup de réalité. Vraiment, quel que soit l’âge de votre adversaire, elle mérite d’être ici, a joué ses matchs et a gagné une place. C’est moi qui dois travailler plus dur. »

Une chute qui fait mal. «Cette défaite fait un peu plus mal. Je l’aime, mais je n’aime pas le sentiment de perdre avec elle. Je me sens mal pour Wim (Fissette) aussi, pour tout mon équipement. Nous sommes venus ici pour remporter le tournoi mais c’est moi qui suis l’équipage du navire, ce qui devrait concentrer le travail de chacun. Je n’ai pas accompli ce que j’étais censé faire. Mon père et ma mère étaient là aussi, c’est pourquoi ça fait un peu plus mal. Il y a des moments où je peux gérer des situations et d’autres qui ne l’ont pas déjà été ont pu le voir. Ensuite, il y a d’autres moments où je me sens dépassé et je ne sais pas quoi faire. Je dois continuer à apprendre, comme s’il s’agissait d’un examen. C’est encore une situation très nouvelle pour moi. Ma mentalité en ce moment est de gagner des tournois. Je pense qu’il est beaucoup plus facile de penser ainsi de penser à défendre ceux que vous avez déjà gagnés, car alors ce sera une année très compliquée, comme la dernière.

.