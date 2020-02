Naomi Osaka lance sa collection à la Fashion Week de New York

La Japonaise Naomi Osaka est la dernière star du tennis à s’être lancée dans la création de mode lorsque sa collection est apparue sur le podium de la Fashion Week de New York. Osaka a publié une mise à jour sur son compte Instagram, disant: «Utilisée pour esquisser des dessins à l’arrière de la voiture lors de longs trajets en voiture vers des tournois de tennis avec ma grande soeur pour passer le temps.

Assez surréaliste pour dire maintenant qu’une collection que j’ai dessinée avec ma sœur a marché lors de la Fashion Week de New York … merci à tous ». La collection d’Osaka a été constituée en collaboration avec la maison de couture ADEAM de Hanako Maeda et était exposée lundi à l’hôtel High Line.

La Fashion Week de New York est l’un des événements majeurs du calendrier de la mode qui se déroule cette année du 3 février au 12 février. Elle se tient chaque année en février et septembre où les collections de mode internationales sont présentées aux acheteurs, à la presse et au grand public. Publique.

C’est l’une des quatre grandes semaines de la mode dans le monde, collectivement connues sous le nom de “Big 4”, avec celles de Paris, Londres et Milan.