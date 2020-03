Naomi Osaka partage sa frustration face à la nouvelle position des JO de Tokyo

Dans quatre semaines, nous comprendrons si les Jeux Olympiques de Tokyo seront confirmés ou reportés, deux hypothèses: l’éventuelle annulation des Jeux Olympiques est exclue de la manière la plus absolue. Face à la situation dramatique causée par le coronavirus, avec l’augmentation des cas et des flambées de COVID-19 dans le monde entier, le calme olympique professé par Thomas Bach et les organisateurs de Tokyo 2020 qui prêchaient la théorie de la non-urgence était devenu insoutenable: les Jeux sont à quatre mois, il est encore temps.

Dans un communiqué, le président Thomas Bach a déclaré: “La vie humaine prime sur tout, y compris l’organisation des Jeux. Le CIO veut faire partie de la solution. C’est pourquoi nous en avons fait notre principe directeur pour protéger la santé de toutes les personnes impliquées, et de contribuer à contenir le virus.

Je souhaite, et nous y travaillons tous, que l’espoir exprimé par tant d’athlètes, de CNO et de FI des cinq continents se réalise: qu’au bout de ce tunnel sombre, nous traversons tous ensemble, sans savoir combien de temps c’est, la flamme olympique sera une lumière au bout de ce tunnel ».

Après avoir remporté deux titres du Grand Chelem, l’ancienne numéro 1 mondiale Naomi Osaka était considérée comme l’une des plus grandes figures des Jeux olympiques. “C’est un sentiment spécial de viser les Jeux olympiques en tant que représentante du Japon”, a-t-elle déclaré à NHK News.

«Je pense que ce sera plus émouvant de jouer pour la fierté du pays. Je peux bien jouer sur la grande scène, donc il y a aussi des attentes pour moi aux JO de Tokyo. Je suis inquiet à cause des attentes élevées des environs, mais je veux jouer comme moi et obtenir une médaille d’or ».