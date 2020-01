“Naomi Osaka pourrait être la sœur d’Olympia” – Serena Williams

Les deux femmes talentueuses du WTA Tour, Serena Williams et Naomi Osaka partagent une relation sympathique. La semaine dernière, lors de l’exposition Rally for Relief, Osaka était assis à côté de Williams et ce moment a été capturé. Plus tard, les Japonais ont donné à cette photo une légende amusante et ont posté: «Moi et ma maman lol.»

Interrogée sur le geste hilarant d’Osaka, Williams a apprécié son article sur les réseaux sociaux et le respect que Naomi a pour elle. Serena a joyeusement transmis que Naomi pouvait être la sœur aînée de sa fille Olympia.

«Je pensais que la photo était mignonne, alors j’ai senti que je devrais l’aimer et la commenter. Mais certainement pas la maman. Certainement plus ou moins cousin? Je ne sais pas ce qu’Olympia ressentirait à ce sujet. (Rires.) Elle aimerait cependant l’avoir comme sœur. Ce serait vraiment cool. Elle pourrait être la sœur d’Olympia », a déclaré Serena Williams.

Pour Osaka, elle n’aurait pas été joueuse de tennis si Serena n’avait pas construit la série de tournois du Grand Chelem et d’autres records. Les actions de Serena sur le terrain motivent et inspirent Naomi à se pousser au niveau suivant et à frapper la balle encore plus fort.

moi et ma maman lol. pic.twitter.com/HvCoPpgShm

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 15 janvier 2020

«Merci pour la leçon Serena Williams» – Anastasia Potapova

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Sham, a remporté une victoire de 6-0, 6-3 en 58 minutes sur la Russe Anastasia Potapova. Après sa défaite, la Russe Potapova a exprimé sa gratitude envers la légende américaine et l’a remerciée de lui avoir donné une leçon de tennis sur la Rod Laver Arena. La victoire sur Potapova était la 350e victoire de Serena dans les matchs majeurs. L’américain rencontrera Tamara Zidansek de Slovénie.

“Il s’agit plus de monter votre niveau” – Naomi Osaka

La championne en titre à Melbourne, Naomi Osaka, a battu Marie Bouzkova 6-2, 6-4. «Je pense que pour moi, je comprends que je n’ai pas à jouer parfaitement au premier tour. Il s’agit davantage de monter en niveau et de se sentir à l’aise avec vous-même », a-t-elle expliqué à propos de sa première victoire à Melbourne.

Naomi Osaka

Lundi, le numéro quatre mondial Naomi Osaka a frappé le troisième service le plus rapide le premier jour du tournoi Open d’Australie 2020. Il était rapide de 189 km / h (117,4 mph). Coco Gauff a frappé le service le plus rapide de la journée. Elle a frappé un as de 191 km / h (118,7 mph) contre Venus Williams. Serena Williams a servi le deuxième service le plus rapide de la journée, qui était rapide de 190 km / h (118,1 mi / h). Osaka jouera ensuite contre Zheng Saisai au deuxième tour.