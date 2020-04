Naomi Osaka rejoint le line-up pour One World: Together at Home

La star du tennis japonaise Naomi Osaka participera au concert en ligne “One World: Together at Home”, en compagnie d’autres athlètes tels que le footballeur David Beckham, le coureur de Formule 1 Lewis Hamilton, le footballeur Megan Rapino, la skieuse Lindsey Vonn et le joueur de hockey P- Kay Subban, ainsi que des musiciens comme Elton John, Céline Dion, Jennifer Lopez et d’autres.

Le projet est dirigé par Lady Gaga et parrainé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Global Citizen Poverty Reduction Organization. L’événement sera diffusé les 18 et 19 avril et tous les fonds récoltés seront utilisés pour le coronavirus.

D’autres artistes incluent Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Ellen DeGeneres, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher et Victoria Beckham.

Le programme de deux heures sera animé par un trio d’animateurs du réseau en fin de soirée: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Des amis de “Sesame Street” seront également sur place pour le spectacle. L’émission spéciale sera diffusée sur BBC ONE ainsi que sur d’autres plateformes telles que NBCUniversal, Walt Disney Television, ViacomCBS, BET et MTV dans le monde entier dans plus de 180 pays; et les plateformes CMT, Comedy Central et Bell Media au Canada, MultiChoice et RTE.

“One World: Together At Home” sera également diffusé en streaming en ligne sur plusieurs plateformes mondiales, notamment: Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Hulu, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo et YouTube.