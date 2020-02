Naomi Osaka rend public l’abus des médias sociaux

Naomi Osaka est devenue une superstar mondiale après ses exploits dans le sport du tennis. Elle a remporté de nombreuses distinctions et éloges pour la façon dont elle s’est hissée au sommet, à un si jeune âge aussi. Pour les étrangers, il peut sembler que le travail acharné est le seul aspect difficile de la vie d’Osaka et d’autres athlètes.

Mais c’est loin de la vérité.

Naomi Osaka nous donne un aperçu

L’ère moderne des médias sociaux et de la connectivité nous a procuré de nombreux avantages et joies. en termes de sport, il a permis aux athlètes de mieux se connecter à leurs fans et vice-versa. Nous avons maintenant un aperçu de la vie de nos joueurs préférés de temps en temps.

Naomi Osaka

Malheureusement, cependant, il y a certains aspects négatifs qui viennent avec les points positifs. Ce canal ou moyen de connexion est également utilisé à mauvais escient par de nombreux fans pour harceler et maltraiter les athlètes.

Alors que les vrais fans ne laisseront jamais tomber leurs insécurités et ne détesteront pas le joueur qu’ils soutiennent, il y a toujours des créatures viles autour de vous.

Je me blesse aussi lorsque mon joueur ou mon équipe perd un match. Et oui, parfois ça me rend fou, mais je ne vais pas abuser de ce joueur ou de cette équipe. je les soutiens parce que je les aime, j’ai des liens avec eux. Je ne peux pas ternir ce lien avec des abus.

Mais là encore, ce n’est pas toujours un mauvais résultat qui mène à un harcèlement d’un athlète. Naomi Osaka, par exemple, a dû faire face à une nuisance autour de la Saint-Valentin.

Un «fan» a envoyé un message direct à Naomi sur Instagram, lui demandant d’envoyer un texto à son amie car celle-ci ressentait une connexion spirituelle avec elle. Il lui a ensuite demandé d’être aussi la Valentine de cet ami.

Quand Osaka a posté une courte vidéo d’elle et de son partenaire, le même gars lui a encore une fois envoyé un message de droit indu.

Bien que cet exemple puisse sembler un peu drôle étant donné le comportement juvénile du coupable, ce n’est pas vraiment une question de rire.

Une série en deux parties. pic.twitter.com/ruChLUTHiD

– NaomiOsaka 大 坂 な お み (@naomiosaka) 14 février 2020

Bien sûr, Naomi Osaka est beaucoup trop intelligente pour s’embêter avec de telles personnes, mais cela doit sûrement devenir lourd. Surtout si vous considérez la quantité de messages et de harcèlement qu’elle doit recevoir quotidiennement.

Consultez les pages des médias sociaux des athlètes et vous êtes sûr de trouver des tas d’abus contre le joueur. Les gens qui parient sur le sport et perdent, commencent souvent une tirade d’abus contre eux.

Il est essentiel que les fans comprennent que les athlètes sont aussi des humains et il n’est pas bien de les harceler.