Naomi Osaka révèle sa série d’anime préférée

Naomi Osaka suit actuellement la quarantaine imposée par la pandémie de coronavirus. N’ayant pas de tennis à occuper, elle a décidé de répondre aux questions des fans. Bien que de nombreuses questions soient liées au tennis, il y en avait aussi d’autres intéressantes.

Naomi Osaka a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis après y avoir quitté le Japon à l’âge de trois ans. Elle avait la double nationalité jusqu’à l’année dernière lorsqu’elle a choisi de représenter le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo. Conformément à la loi japonaise, Osaka a dû renoncer à sa citoyenneté américaine.

En ce qui concerne le Japon, il y a une chose que nous ne pouvons pas superviser: l’anime. Les fans d’anime du monde entier seront ravis d’apprendre que le champion de l’Open d’Australie 2019 aime regarder l’anime. Cela ne devrait guère surprendre personne.

Naomi Osaka fait son choix d’anime

Le Japon est le pays de l’anime et fait partie intégrante de leur culture. Beaucoup de gens pensent à tort que l’anime est une alternative aux dessins animés pour enfants. Cependant, si vous creusez un peu plus profondément, vous vous rendrez compte que l’anime explore toutes sortes de thèmes, même des questions philosophiques profondes.

Naturellement, un fan a demandé à Naomi quelle était sa série d’anime préférée et en regardant sa réponse, il est clair qu’elle en a quelques-unes.

Elle a décidé d’aller avec une série animée appelée Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Je me souviens avoir regardé la série quand j’étais enfant il y a une dizaine d’années. Naomi connaît clairement ses animes, je vous le dis.

Si ma mémoire est bonne, c’est en fait une série assez intrigante à regarder. Bien que ça soit descendu un peu vers la fin.

Alors voilà, un coup d’œil dans les intérêts de Naomi Osaka, hors des courts de tennis.

La Tournée de tennis est actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. Si tout se passe bien, le Tour reprendra le 7 juin.

Comme l’a dit Naomi, peu de gens connaissent Code Geass en particulier, alors vous pouvez peut-être profiter de le regarder pendant que vous attendez la pandémie.

Quant à ceux qui l’ont déjà regardé, êtes-vous d’accord avec son choix?