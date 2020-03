Naomi Osaka révèle ses partenaires de rêve en double

L’ancienne n ° 1 mondiale Naomi Osaka, du Japon, a récemment été interrogée sur la chaîne de tennis sur ses partenaires de double préférés. Osaka, 22 ans, a déclaré que l’ancien n ° 1 mondial et huit fois champion du Grand Chelem Andre Agassi serait son partenaire de double préféré tandis que Li Na, la première joueuse asiatique à remporter un titre en Grand Chelem en simple, serait son choix parmi les femmes.

Osaka dit: “Li Na juste pour le plaisir parce que je sais qu’elle va être super gentille et je dirai souvent désolée et elle sera cool à ce sujet.” Osaka, 22 ans, est le premier joueur asiatique à occuper le premier rang du simple.

Elle a remporté cinq titres sur le circuit WTA, dont deux titres aux niveaux Grand Chelem et Premier obligatoire. Osaka a remporté ses deux premiers titres en simple du Grand Chelem lors de tournois consécutifs du Grand Chelem à l’US Open 2018 et à l’Open d’Australie 2019, et est la première joueuse à y parvenir depuis l’Américaine Jennifer Capriati en 2001.

Osaka vit et s’entraîne aux États-Unis depuis qu’elle a trois ans. Elle a fait sa percée en 2018, lorsqu’elle a remporté son premier titre WTA à l’Indian Wells Open. Osaka est connue pour son origine multiethnique et sa personnalité timide et candide. Elle est devenue l’une des athlètes féminines les plus commercialisables au monde après son succès au Grand Chelem.