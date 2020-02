Naomi Osaka se rend chez une fan de tennis pour avoir embarrassé sa sœur

Naomi Osaka a frappé le compte Twitter d’un fan de tennis après un sondage ciblé sur sa sœur. Mari Osaka (23 ans) est la sœur aînée de Naomi. Un utilisateur de Twitter a mené un sondage en ligne aux dépens du frère de Stefanos Tsitsipas, Petros Tsitsipas, et de la sœur aînée de Naomi Osaka, Mari Osaka.

Naomi Osaka contre-attaque

Le sondage a demandé aux gens quel caractère générique était plus embarrassant, le caractère générique de l’Open de Miami 2019 de Mari Osaka ou le caractère générique des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï de Petros Tsitsipas.

Lorsque Mari Osaka a reçu son joker en 2019 aux Masters de Miami, cela a provoqué beaucoup de tollé. Naomi était la joueuse n ° 1 mondiale à l’époque. Son classement a joué un rôle dans cet étrange choix de joker selon plusieurs.

Mari était classée n ° 338 mondiale à l’époque, avec le plus haut classement en carrière de n ° 280. Le Miami Open est l’une des neuf premières séries obligatoires du WTA Tour.

C’est un événement énorme sur le Tour et attire certaines des plus grandes foules en dehors des Grands Chelems. Et pourtant, c’est Mari qui a obtenu l’entrée au lieu de candidats dignes.

Le frère de Stefanos Tsitsipas, Petros, a reçu cette année un joker dans les qualifications du Dubai Duty Free Tennis Championship. Petros se situe bien en dehors de la barre des 1200, ce qui pose la question du rang de Stefanos n ° 6.

Tout cela a donné lieu au sondage suivant. Naomi Osaka a certainement vu le tweet par la poignée nommée Krasimir. En fait, elle a même laissé une petite réponse de sa part sur le tweet.

Elle a riposté à l’utilisateur Krasimir et lui a dit de ne plus jamais mentionner le nom de sa sœur.

Peut-être que Mari devant dans les sondages a déclenché la réponse. Mais le champion de l’US Open 2018 a depuis supprimé le tweet.