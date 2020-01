Naomi Osaka stupéfaite par Coco Gauff, 15 ans, en sets droits à l’Open d’Australie 2020

Un gros bouleversement sur la Rod Laver Arena a été produit, alors que le joueur de 15 ans de Coco Gauff a éliminé la championne en titre Naomi Osaka 6-3, 6-4 lors du troisième tour de l’Open d’Australie 2020. Le débutant au Aussie Open, Coco a progressé en pré-quart de finale de la Major de Melbourne en seulement 67 minutes.

Définir un

Un jeu de service d’ouverture sous pression de Coco Gauff, alors qu’elle a produit une prise après avoir abordé un diable. Coco semblait être bien préparée pour le défi de Naomi alors qu’elle revenait habilement sur ses services.

Sur la cible, tôt.

@CocoGauff, 15 ans, tient 2-1. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/zA65TMMQq2

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

De plus, leur dernière réunion à New York a préparé Gauff à absorber le pouvoir d’Osaka. Les deux dominaient leur premier service et les dames n’ont commis aucune erreur idiote. Coco a produit une prise d’amour à 3-2.

Le corps de Coco Gauff n’a pas permis à Naomi Osaka de rompre son service. Plus tard, une erreur du champion en titre a provoqué le premier point de rupture du match.

En retournant le service d’Osaka avec une pure concentration, la jeune femme a cassé son service alors que les Japonais plaçaient le ballon sur le filet. Coco mené par 5-3 et en un clin d’œil, le phénomène adolescent de la Floride a servi le décor à aimer alors qu’Osaka pulvérisait des erreurs directes.

Phénoménal de Coco Gauff

L’âge n’est qu’un chiffre. @ CocoGauff tient à l’amour, remportant le premier set 6-3 en 32 minutes sur Osaka # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/2wQXiAOd3z

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Définir deux

Avec le pourcentage du premier service de Naomi tombant dans le deuxième set, Coco a de nouveau interrompu son service. La troisième tête de série Osaka a obtenu des points de rupture dans le match pour la première fois alors que Gauff a commis une double faute.

Coco a sauvé l’un d’entre eux avec un gros service, mais le suivant, Naomi a confondu la jeune femme sur le filet et a arraché la pause du service. Plus tard, elle a fait un retour avec une prise à 2-1.

Mini retour de Naomi Osaka

Stable au fur et à mesure. @ Naomiosaka conserve une avance de 2-1 dans la seconde. Peut-elle garder sa défense du titre en vie? # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MqMCsKMOnT

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

L’Américaine a continué à jouer une partie de tennis propre sur ses services. Alors que les erreurs du numéro quatre mondial à Osaka remontent, Gauff a cassé son service à 15, mené par 4-3 et a pris le siège du conducteur lors du match de troisième tour.

Coco Gauff mène par un set et une pause

🚨 Alerte bouleversée 🚨

Gauff casse Osaka pour une avance de 6-3 4-3. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/RCAcxTCoOi

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Voir également

Naomi Osaka a produit un total de 30 erreurs non forcées dans le match et son tennis erratique vers la fin ne lui a donné aucune chance de faire un retour. Avec trois balles de match en main, Coco Gauff a scellé sa place au quatrième tour et a éliminé le champion en titre. Après cette défaite, Osaka sera classé n ° 9 mondial.

⭐⭐⭐

Le moment où l’étoile montante @CocoGauff a décroché la balle de match contre la championne 2019 Naomi Osaka. # AO2020 | #AusOpen | @ channel9 | @espn pic.twitter.com/zVDOlvNEl8

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

«J’adore ça ici. Merci les gars du fond du cœur. Oh mon Dieu, je suis sur Rod Laver Arena », a déclaré Coco Gauff après sa victoire sur le grand terrain.

“J’ai besoin d’un selfie pour Instagram!”

Nous pensons que @rodlaver peut probablement vous obliger, @CocoGauff! 🤳 # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/cfirkrL1WN

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020