Naomi Osaka sur la prise de risques en vacances et en carrière

Il est parfois très logique de jouer les choses en toute sécurité et, sur le terrain, Naomi Osaka sait comment compenser le fait de marquer un point et d’être négligent. Elle a appris la mauvaise leçon lors de ses vacances aux îles Turques et Caïques tout en pagayant innocemment avec sa sœur dans les Caraïbes.

Les deux pensaient que ce serait une chose amusante à faire puisque la saison d’Osaka était remplie de stress, de pression et de drame de la vie de tournée malgré ses victoires et ses bons moments. Mais il n’a jamais été prédit que ces vacances allieraient bonheur, sentiment de liberté et moments effrayants.

“Elle m’a fait du paddleboard puis le courant nous a emportés et j’ai failli mourir”, a expliqué la numéro quatre de 22 ans de la joueuse de tennis mondiale. Osaka avait raconté sa situation annonciatrice sur le site Web de la WTA et avait en quelque sorte blâmé sa langue pour sa mort imminente.

Ce qui a commencé comme une belle vaction sur les îles s’est avéré être un panorama effrayant et choquant d’événements qui auraient pu aller dans le mauvais sens. Ils ont joué prudemment et ont décidé de faire du paddleboard près de la maison. C’était un peu comme être sur le terrain d’un nouveau tournoi.

Les compétences sont les mêmes mais avec un nouvel emplacement. Elle flet confortable à jouer près de leur logement, mais l’expérience d’une nouvelle compétence était une autre chose. “Je n’ai jamais fait de paddleboard. Je n’aime pas l’océan comme ça …”

Avait dit Osaka. La jeune femme souvent souriante devenait définitivement sérieuse lorsqu’elle expliquait: “Soudain, nous avons frappé un courant et … la maison va plus loin … l’eau est noire et la maison est comme un tout petit point …”

Elle n’était même pas équipée pour être dans l’eau, sans parler du paddleboard car elle admet rétrospectivement qu’elle n’était pas vraiment une nageuse. “Je ne peux pas vraiment nager aussi bien”, avait-elle dit et en se remémorant les moments où les choses devenaient terriblement effrayantes lorsqu’elle perdait l’équilibre et tombait dans l’eau.

C’était une situation de panique alors que son esprit commençait à exagérer en disant: “Maintenant, je pense aux requins des Caraïbes et je lui criais dessus. Si je meurs, c’est à toi. Tu vas devoir dire maman comment je suis mort aux îles Turques et Caïques. “

C’était un peu une “ fouille ” que sa sœur a faite en la trompant en voyant qu’elle avait vu un requin juste pour que Naomi ait plus peur de l’enfermer de crier et de pleurer dans les eaux brumeuses des Caraïbes. Il semble que dans quelques minutes, tout se passait bien et que l’épisode était terminé et qu’ils étaient de retour sur terre.

Ce fut un moment horrible pour Osaka. Elle avait vu tout le dur travail de l’excellence dans sa carrière de tennis professionnel se dissoudre et se terminer dans les eaux des îles Turques et Caïques sur l’île des Caraïbes. Ce qui devait avoir traversé l’esprit de Naomi dans les eaux agitées du courant était sûrement la terre en ruine.

Elle avait su à plusieurs reprises prendre des risques sur le terrain, ne pas être sûre de ses stratégies ou avoir un nouvel adversaire de l’autre côté du filet. Elle tenait bon et avait la conviction de transformer des situations incertaines en expériences positives qui se sont transformées en victoires.

Ce n’était pas un événement habituel d’être celui avec le moins de compétences et de connaissances, donc l’incident de paddleboard aurait pu retirer Osaka de son élément. Mais elle a en effet appris et peut-être que cela la rendra plus forte et meilleure.

Elle aurait peut-être eu besoin de cet essai pour tester sa vulnérabilité lors du prochain tournoi international de Brisbane. Il s’agit de son premier événement de la saison et si elle revient sur ces quelques minutes sur l’eau, elle va rire. Elle se sentira maintenant plus à l’aise de jouer à son jeu en voyant ses opportunités et en les transformant en victoires sur ses adversaires.